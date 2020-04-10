النقد الدولي يشكل مجموعة استشارية جديدة لرصد الآثار الاقتصادية لكورونا

قالت مدير عام الصندوق كريستالينا جورجيفا: إن المجموعة تضم مسئولين حكوميين سابقين وحاليين وخبراء وأكاديميين من القطاع الخاص.





وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، حذّرت جورجيفا من أن أزمة كورونا المستجد ستجعل النمو الاقتصادي العالمي سلبيًّا خلال العام الجاري.





وقالت في تصريح صحفي، إن العالم يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير الذي وقع في ثلاثينيات القرن الماضي، لافتة إلى أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستكون الأكثر تضررًا؛ ما يتطلب مساعدة خارجية تقدّر بمئات المليارات من الدولارات.





وأضافت: "قبل ثلاثة أشهر فقط توقعنا نموا إيجابيا بدخل الفرد في أكثر من 160 دولة من أعضاء الصندوق خلال عام 2020، والآن انقلب هذا الرقم رأسا على عقب، ومن المتوقع أن تشهد أكثر من 170 دولة تراجعًا في دخل الفرد هذا العام"..





وأوضحت جورجيفا، أنه إذا تراجع الوباء في النصف الثاني من عام 2020؛ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد العالم انتعاشًا جزئيًّا خلال العام المقبل، لكنها حذرت من أن الوضع ربما يزداد سوءًا.