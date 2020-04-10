Advertisements

النقد الدولي يشكل مجموعة استشارية جديدة لرصد الآثار الاقتصادية لكورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، تشكيل مجموعة استشارية جديدة لإبداء الرأي حول التأثير الاقتصادي الهائل الذي خلفته جائحة فيروس كورونا المستجد.


قالت مدير عام الصندوق كريستالينا جورجيفا: إن المجموعة تضم مسئولين حكوميين سابقين وحاليين وخبراء وأكاديميين من القطاع الخاص.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، حذّرت جورجيفا من أن أزمة كورونا المستجد ستجعل النمو الاقتصادي العالمي سلبيًّا خلال العام الجاري.

وقالت في تصريح صحفي، إن العالم يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير الذي وقع في ثلاثينيات القرن الماضي، لافتة إلى أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستكون الأكثر تضررًا؛ ما يتطلب مساعدة خارجية تقدّر بمئات المليارات من الدولارات.

وأضافت: "قبل ثلاثة أشهر فقط توقعنا نموا إيجابيا بدخل الفرد في أكثر من 160 دولة من أعضاء الصندوق خلال عام 2020، والآن انقلب هذا الرقم رأسا على عقب، ومن المتوقع أن تشهد أكثر من 170 دولة تراجعًا في دخل الفرد هذا العام"..

وأوضحت جورجيفا، أنه إذا تراجع الوباء في النصف الثاني من عام 2020؛ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد العالم انتعاشًا جزئيًّا خلال العام المقبل، لكنها حذرت من أن الوضع ربما يزداد سوءًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لجنة كورونا كساد صندوق النقد الدولي رصد الفيروس كورونا الاثار الاقتصادية ازمه كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. فايلر يقرر التخلص من 5 لاعبين في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

منذ ساعتين و 36 دقيقة

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ حوالي 11 ساعة

3 عروض مغرية لنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

منذ حوالي 8 ساعات

صفقتان من نار.. الأهلي يوافق على ضم الثنائي

منذ حوالي 6 ساعات

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن ضم ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بأوامر فايلر.. الأهلي يعيد الثنائي المعار

منذ ساعة و 22 دقيقة

الصحة: 17 حالة وفاة و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أهم أخبار الأهلي اليوم الجمعة 10 / 4 / 2020: الأحمر يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل.. قرار ناري من فايلر.. الأهلي يفتح خزائنه لضم ساحر المهارات

منذ ساعة الا ربع

اتحاد الكرة يفاجئ الأهلي بشأن إلغاء الدوري

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يفاوض دبابة نيجيرية

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

ألمانيا: نتوقع أن تصبح جورجيفا مديرة صندوق النقد رغم عمرها

صندوق النقد الدولي يحذر من أن الاقتصاد العالمي قد ينزلق إلى كساد كبير آخر

إقالة النائب الأول لرئيس صندوق النقد الدولى من منصبه

صندوق النقد الدولى: "كورونا" سيقلص نشاط الاقتصاد الصيني

صندوق النقد الدولى يتنبأ بركود اقتصادي عالمي في 2020

بسبب كورونا.. صندوق النقد الدولي يعلن دخوله مرحلة "الركود"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:41 م

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

01:45 م

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

08:57 م

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن ضم ثنائي الأهلي

09:27 م

الأهلي يفاوض دبابة نيجيرية

10:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر