تسجيل 100 ألف وفاة حول العالم وفق آخر إحصائيات فيروس كورونا

إحصائيات فيروس كورونا | يتابع العالم بشكل يومي الإحصائيات التي تصدر كل يوم من الجهات الرسمية، بشأن فيروس كورونا المستجد، لمعرفة مدى انتشار وانكماش الفيروس الخطير.





إحصائيات فيروس كورونا والوفيات





ووصلت أعداد الوفاة إثر فيروس كورونا المستجد وفق إحصائيات فيروس كورونا الأخيرة حول العالم إلى أكثر من 100 ألف حالة، وهو رقم مضلل إذا ما قورن بحجم سكان العالم وعدد الإصابات.





إحصائيات فيروس كورونا وحالات الوفاة حول العالم





وأوضحت آخر إحصائيات فيروس كورونا أن عدد الوفيات وصل إلى 101483 حالة وفاة، حول العالم، ومن المقرر أن يزيد هذا العدد كل يوم، لوجود عدد إصابات هائل، بعضهم في حالات خطيرة ومتأخرة، داخل غرف الرعاية المركزة.





إحصائيات فيروس كورونا اليوم الجمعة





وفيما يتعلق بآخر إحصائيات فيروس كورونا اليوم والمتعلقة بالوفاة، فقد سجل 5791 حالة وفاة اليوم الجمعة، وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية حيث سجلت 1318 حالة وفاة كأكبر عدد في العالم، تلتها فرنسا بـ987 حالة وفاة، في حين سجلت بريطانيا 980 حالة وفاة، وجاءت في المرتبة الثالثة.





إيطاليا في صدارة إحصائيات فيروس كورونا





وكشفت آخر إحصائيات فيروس كورونا عن تصدر إيطاليا قائمة أكبر دول العالم التي بها حالات وفاة مسجلة 18849 حالة وفاة، بعد إضافة 570 حالة اليوم، في حين جاءت الولايات المتحدة الأمريكية 18009 حالة وفاة، عقبها مباشرة.





ظهور دول في إحصائيات فيروس كورونا





وأوضحت إحصائيات فيروس كورونا أن هناك 4 دول تخطت حاجز الـ 10 آلاف وفاة، مثل إسبانيا التي سجلت 15970 ألف حالة، وفرنسا التي سجلت 13197 حالة.





إحصائيات فيروس كورونا اليوم





وفيما يتعلق بآخر إحصائيات فيروس كورونا أمس، فبلغ عدد الوفيات 7234 حالة وفاة، حيث سجلت الولايات المتحدة 1900 حالة وفاة، وبلغت أعداد الوفاة في فرنسا 1341 وفاة، في حصيلة يومية.



