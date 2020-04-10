"البترول": أسعار السولار كما هى لم تتغير

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن أسعار الوقود كانت ثابتة ولم تتغير في شهور يناير وفبراير ومارس 2020، ثم انخفضت في أبريل بينما أسعار السولار كما هي، مؤكدا أن قرار التخفيض إيجابي رغم تداعيات "كورونا".





وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على "مسئوليتى"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، كان أمامها تثبيت الأسعار، أو خفضها ولكنها قررت تطبيق تخفيض الأسعار، بناء على سعر الصرف، وسعر خام البرنت، وأصل التكاليف، مشيرا إلى أن القرار جاء للتخفيف عن المواطنين.





وأشار المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن هناك انخفاضا في استهلاك البنزين 30% بعد إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19، لافتا إلى أن لجنة التسعير التلقائي ستجتمع خلال الربع الأخير لبحث الأسعار الجديدة من البترول.





وتوقع ارتفاع الأسعار عالميا فى الربع الأخير لـ 2020، لافتا إلى أن الاحتياطى المصري من المواد البترولية كافة والعمل بالحقول جار ولم يتوقف.





وفي وقت سابق، أعلنت لجنة التسعير التلقائي، تعديل سعر بيع بنزين 95 ليصبح 8 جنيهات و50 قرشا للتر، وتعديل سعر بيع بنزين 92 ليصبح 7 جنيهات 50 قرشا للتر.





وكما أعلنت لجنة التسعير التلقائي، تعديل سعر بنزين 80 ليصبح 6 جنيهات و25 قرشا للتر، على أن يكون بدء االعمل بالتسعيرة الجديدة اعتبارا من غد السبت 8 صباحا.





ويأتي ذلك في ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.





وفيما يلي أهم المعلومات عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية:





1-يتم تحديد الأسعار طبقا لمعادلة سعرية.





2-تتضمن المعادلة السعرية الربط بين أسعار خام برنت وأسعار الصرف وكذلك التكلفة.





3-يتم ربط أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية بالأسعار العالمية وذلك في ضوء التكلفة بشكل تلقائي.





4- تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار.





5- يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز.





6- تطبق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز.



