Advertisements

"البترول": أسعار السولار كما هى لم تتغير

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن أسعار الوقود كانت ثابتة ولم تتغير في شهور يناير وفبراير ومارس 2020، ثم انخفضت في أبريل بينما أسعار السولار كما هي، مؤكدا أن قرار التخفيض إيجابي رغم تداعيات "كورونا".

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على "مسئوليتى"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، كان أمامها تثبيت الأسعار، أو خفضها ولكنها قررت تطبيق تخفيض الأسعار، بناء على سعر الصرف، وسعر خام البرنت، وأصل التكاليف، مشيرا إلى أن القرار جاء للتخفيف عن المواطنين.

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن هناك انخفاضا في استهلاك البنزين 30% بعد إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19، لافتا إلى أن لجنة التسعير التلقائي ستجتمع خلال الربع الأخير لبحث الأسعار الجديدة من البترول.

وتوقع ارتفاع الأسعار عالميا فى الربع الأخير لـ 2020، لافتا إلى أن الاحتياطى المصري من المواد البترولية كافة والعمل بالحقول جار ولم يتوقف.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة التسعير التلقائي، تعديل سعر بيع بنزين 95 ليصبح 8 جنيهات و50 قرشا للتر، وتعديل سعر بيع بنزين 92 ليصبح 7 جنيهات 50 قرشا للتر.

وكما أعلنت لجنة التسعير التلقائي، تعديل سعر بنزين 80 ليصبح 6 جنيهات و25 قرشا للتر، على أن يكون بدء االعمل بالتسعيرة الجديدة اعتبارا من غد السبت 8 صباحا.

ويأتي ذلك في ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.

وفيما يلي أهم المعلومات عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية:

1-يتم تحديد الأسعار طبقا لمعادلة سعرية.

2-تتضمن المعادلة السعرية الربط بين أسعار خام برنت وأسعار الصرف وكذلك التكلفة.

3-يتم ربط أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية بالأسعار العالمية وذلك في ضوء التكلفة بشكل تلقائي.

4- تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار.

5- يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز.

6- تطبق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز.

7- يتم مراجعة سعر بيع المنتجات البترولية، في السوق المحلي على ألا تتجاوز نسبة التغيير فى سعر البيع المستهلك ارتفاعا أو انخفاضا عن 10% من سعر البيع السارى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السولار البترول اسعار المواد البترولية

أخبار تهمك

مفاجأة.. فايلر يقرر التخلص من 5 لاعبين في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

3 عروض مغرية لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بأوامر فايلر.. الأهلي يعيد الثنائي المعار

منذ ساعة و 27 دقيقة

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

صفقتان من نار.. الأهلي يوافق على ضم الثنائي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاوض دبابة نيجيرية

منذ 42 دقيقة

اتحاد الكرة يفاجئ الأهلي بشأن إلغاء الدوري

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة: 17 حالة وفاة و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أهم أخبار الأهلي اليوم الجمعة 10 / 4 / 2020: الأحمر يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل.. قرار ناري من فايلر.. الأهلي يفتح خزائنه لضم ساحر المهارات

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

منذ ساعتين و 41 دقيقة

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن ضم ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:41 م

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

01:45 م

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

08:57 م

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن ضم ثنائي الأهلي

09:27 م

الأهلي يفاوض دبابة نيجيرية

10:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر