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محمد كيلاني ينشر مقطع من مسلسل "فلانتينو"

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:45 م
محمد كيلاني
محمد كيلاني
شيماء يونس
نشر الفنان محمد كيلاني، مقطع فيديو من مسلسل "فلانتينو"، المقرر عرضه في رمضان 2020، حيث يشارك في المسلسل مع الزعيم عادل إمام، والمقرر عرضه على قناة Mbc.

ويظهر في مقطع الفيديو، الفنان محمد كيلاني وحمدي الميرغني حيث يوجه سؤال للأول ويستفسر قائلا:" مشوفتش فلانتينو فين، ليرد محمد كيلاني بيكون، أو لا يكون، هذا هو السؤال، To be or not to be، That the question، ويرد حمدي الميرغني :" أنا حيوان اني سألتك انا المفروض اني اسأل حد زي يفهمني"، موجها كلامه في النهاية للحمار.


والجدير بالذكر أن المسلسل تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت، ويشارك في هذا العمل عادل إمام، دلال عبدالعزيز، دلال عبدالعزيز، سليمان عيد، سليمان عيد، وفاء صادق، وفاء صادق و وفاء صادق، المسلسل إخراج رامي إمام، تأليف أيمن بهجت قمر.

ومن ناحية أخرى شارك في بطولة مسلسل "الأنسة فرح" مع رانيا يوسف، أسماء ابو اليزيد، جيلان علاء، مريم الخشت،اخراج أحمد الجندى، حيث تدور أحداث المسلسل حول فرح جرسونة في إحدى الفنادق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها. أما والدتها صغيرة في العمر لإنجابها فرح في أول حياتها؛ مما جعل فارق السن بينهما صغيرًا، 

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