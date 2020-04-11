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وزير الاتصالات: مصر تحتل المركز الثالث إفريقيًا في سرعة الإنترنت
السبت 11/أبريل/2020 - 04:38 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الوزارة تحركت مع كل أجهزة الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الوزارة كان لديها أكثر من محور، أولها تحفيز المواطنين على البقاء في المنازل، ولذلك تم إضافة 20% لسعة الإنترنت.
وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن وزارة الإتصالات دعمت العملية التعليمية عن بعد، معلقًا: "أمر إيجابي جدًا إن ولادنا يعتادوا على التعليم عن البعد".
وأشار إلى امتحانات المرحلة الثانوية عقدت من خلال الإنترنت دون أي مشاكل، لافتًا إلى أنه تم رفع كفاءة البنية التكنولوجية، ومضاعفة سرعة الإنترنت 6 مرات، منوهًا بأن مصر الآن تحتل المركز الثالث إفريقيا من حيث سرعة الإنترنت.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، إجراء الامتحانات عن بعد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.
وأضاف أن الوزارة سجلت 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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