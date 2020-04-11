وزير الاتصالات: مصر تحتل المركز الثالث إفريقيًا في سرعة الإنترنت

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الوزارة تحركت مع كل أجهزة الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الوزارة كان لديها أكثر من محور، أولها تحفيز المواطنين على البقاء في المنازل، ولذلك تم إضافة 20% لسعة الإنترنت.





وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن وزارة الإتصالات دعمت العملية التعليمية عن بعد، معلقًا: "أمر إيجابي جدًا إن ولادنا يعتادوا على التعليم عن البعد".





وأشار إلى امتحانات المرحلة الثانوية عقدت من خلال الإنترنت دون أي مشاكل، لافتًا إلى أنه تم رفع كفاءة البنية التكنولوجية، ومضاعفة سرعة الإنترنت 6 مرات، منوهًا بأن مصر الآن تحتل المركز الثالث إفريقيا من حيث سرعة الإنترنت.





وأعلنت وزارة التربية والتعليم، إجراء الامتحانات عن بعد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.