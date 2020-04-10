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بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:54 م
درجات الحرارة غدا
درجات الحرارة غدا
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، في بيانها الصادر اليوم الجمعة، عبر موقعه الإلكتروني، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس غدًا

وتتوقع الأرصاد أن طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، يصاحبه شبورة مائية في الساعات الأولى من النهار، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى.

شديد البرودة ليلاً

وتابعت الهيئة: "الطقس على الوجه البحري لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية

وأردفت: " وفيما يتعلق بالسواحل الشمالية الغربية، يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة".

حالت الطقس في سيناء

وأما عن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فتتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية،أن يكون الطقسقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة في جنوب سيناء

وكشفت الهيئة عن توقعاتها بشأن حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، قائلةً: "يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر".

شبورة مائية على جنوب الصعيد

وأتمت الهيئة بيانها: "الطقس على شمال الصعيد معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، وعلى جنوب الصعيد معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة".

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على جمهورية مصر العربية وبعض المدن والعواصم العربية والعالمية: 


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