مواعيد عرض برنامج رامز جلال رمضان 2020 والقنوات الناقلة لبرنامج “رامز مجنون رسمي”

برنامج رامز جلال 2020 “رامز مجنون رسمي” من أهم برنامج المقالب كوميدية حيث يترقب الجميع بكل شغف برنامج المقالب الشهير الذي يقدمه رامز جلال كل عام في شهر رمضان الكريم، حيث أصبح هذا البرنامج من أهم البرامج الترفيهية وأشهرها على الإطلاق في شهر رمضان الكريم والذي تم عرضه لمواسم عديدة على مر السنوات، بل وقد أصبح من العلامات المميزة فى شهر رمضان الكريم ، وكما عودنا رامز جلال كل عام على ابتكار مجموعة من المقالب المثيرة التى يقدمها فى هذا البرنامج الممتع، والذي من خلاله يستضيف فيه عدد كبير من الممثلين والمشاهير من نجوم الفن أو الرياضة، مما يجعل الجميع ينتظرون موعد البرنامج يومياً فى شهر رمضان الكريم .









تفاصيل برنامج رامز جلال رمضان 2020





لقد صرح الفنان رامز جلال لبرنامج ET بالعربي تفاصيل برنامجه الجديد، الذي سيتم إذاعته فى رمضان المقبل بعد أيام تحت إسم (رامز مجنون رسمي) ويتساءل الجميع حول طبيعة المقلب هذا العام، حيث يختلف المقالب هذا العام عن باقى المقالب فى السنوات السابقة، حيث استعان الفنان رامز جلال بالمذيعة الشهيرة (أروى ) لتكون هى مقدمة البرنامج أمام الضيوف، ويجلس الضيف على كرسي الاعتراف معتقداً أنه فى برنامج حواري عادي مع المذيعة أروى، والتى تقوم بدورها بسؤال الضيف دون أن يعرف بالمقلب، حتى يتفاجئ برامز جلال الذي يعد له مجموعة مقالب مرعبة.









معلومات عن برنامج رامز جلال رمضان 2020





برنامج المقالب الشهير رامز الذي يحمل هذا العام اسم “رامز مجنون رسمي” والبرنامج من إنتاج مجموعة MBC وإخراج محمد نصير، وقد صرحت إدارة قناة MBC عن عرض برنامج رامز جلال في موعده مع بداية شهر رمضان، ولكن بسبب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد سوف يتم عرض عدد أقل من 30 حلقة بسبب توقف التصوير بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم مما يعيق تصوير البرنامج.









موعد برنامج رامز جلال رمضان 2020





يتم عرض برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2020 بشكل حصري على قنوات ام بي سي، حيث يعرض في الأوقات التالية:





تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة ام بي سي مصر









تردد قناة MBC Masr الناقلة لبرنامج رامز جلال رمضان 2020





ويمكن استقبال القناة ومشاهدة برامجها في رمضان ومتابعة برنامج رامز الجديد على التردد التالي:





القمر الصناعي التردد معدل الترميز





النايل سات 11470 27500 ( الاستقطاب أفقي )





العرب سات 12284 27500 ( الاستقطاب عمودي )









ضيوف برنامج المقالب لرامز جلال 2020





سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري





محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي





على معلول لاعب كرة قدم تونسي





حسن شاكوش





حمو بيكا





عمر كمال





ياسمين صبري





أمينة خليل





ياسمين رئيس





الراقصة جوهرة









برنامج المقالب رامز مجنون رسمي 2020



