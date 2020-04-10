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وزير البترول يوضح أسباب عدم خفض أسعار السولار

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:50 م
وزير البترول طارق الملا
وزير البترول طارق الملا
محمد عصام

كشف طارق الملا وزير البترول أن اسباب عدم خفض أسعار السولار منذ تشكيل لجنة التسعير التلقائي للمواد البتروالية  مقارنة بأسعار البنزين يرجع  إلى ارتفاع كميات المستوردة منه.

 

وقال "الملا" خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج الحكاية لعمرو أديب، " السولار  جزء كبير ما زلنا نستورده من الخارج عكس البنزين، وإن كان قد تراجع هذا الجزء  المستورد مع  تشغيل الشركة المصرية للتكرير بمسطرد."

 

وتابع " الملا" "بالأضافة إلى استيرادنا كميات كبيرة من السولار فهو سعره حساس جدا لان سعره يدخل في جميع حركة النقل الدخلية، وأي تغيرات فيه بشكل دوري سيكون لها اثار سلبية أو إيجابية وإن كانت في معظم الوقت آثار سلبية".


وأضاف، أن معدلات استخدام السولار ترتفع عن البنزين؛ لذلك رأت اللجنه من الحكمة أن تستقر أسعار السولار ايضا خلال هذا الأجتماع؛ لتوفير موارد للدولة بالتزامن مع أزمة كورونا.


وكانت لجنة التسعير التلقائي للمواد البتروالية أعلنت خفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا للتر، بينما ثبتت سعر  لتر السولار.


الأسعار الجديدة للبنزين والسولار:

البنزين ٩٥ 8.50جنيه للتر

البنزين ٩٢ 7.50 جنيه للتر.

 البنزين ٨٠  6.25 جنيه للتر.

السولار 6.75 جنيه للتر.

كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن، وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا يوم السبت الموافق 11 ابريل 2020.

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الكلمات المفتاحية

وزير البترول اسباب عدم تراجع السولار ازمه كورونا أسباب انخفاض سعر لتر البنزين

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