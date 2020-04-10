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سفارة المملكة بالبحرين تواصل تسيير رحلات عودة السعوديين

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
قامت السفارة السعودية في البحرين لليوم الرابع على التوالي، تيسير رحلات عودة السعوديين العالقين عبر جسر الملك فهد، حيث عبرت الدفعة الرابعة اليوم (الجمعة) بثلاث حافلات إلى مقر إقامتهم في أحد فنادق مدينة الخبر، ليتم فحصهم من قِبل الفريق الطبي الذي تشرف عليه وزارة الصحة.

يذكر أن السفارة السعودية في البحرين بدأت تسهيل عودة المواطنين السعوديين بدءاً من الثلاثاء الماضي، إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بتسهيل إجراءات عودة المواطنين.

وبدأت السفارة بالتعاون مع الجهات المعنية في البلدين تسيير حافلات مجدولة لنقل العالقين من المواطنين إلى المنطقة الشرقية، وتم تخصيص 4 فنادق للاستقبال والتسكين والعزل، بإشراف الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة.

ويذكر أن أعلن مدير مركز الاتصال والإعلام بوزير الخارجية السعودية، أحمد الطويان، أنه تم تمديد فترة تسجيل المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة إلى 14 إبريل.

وأضاف، في مداخلة في كلنا مسؤول على القناة السعودية، أن التسجيل متاح عبر المنصة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن أعداد من سجلوا حتى الآن تجاوز 70 ألف مستفيد.

أكد أن ذلك يأتي امتدادًا للتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 364 إصابة جديدة بكورونا؛ ليصل الإجمالى إلى 3651 إصابة، و651 متعافى من الوباء و47 حالة وفاة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، عدم تسجيل أى حالات إصابة بين العالقين السعوديين القادمين من مملكة البحرين، وهناك إجراءات مشددة فى المطارات للكشف عن الحالات و للوقاية من انتشار الإصابة.

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عودة سفارة المملكة بالبحرين زار رحلات تسيير السعوديين 47

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