أحمد موسى عن انخفاض أسعار البنزين : أمر إيجابي

علق الإعلامي أحمد موسى، على خفض أسعار البنزين بداية من الغد 25 قرشا قائلًا: أمر إيجابي للغاية، بمعنى انخفض 50 قرشا خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أن انخفاض البنزين جاء لدعم المواطن.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة: "لو كانت قررت الدولة تثبيت السعر لم يكن أحد يستطيع أن يتكلم خاصة أن العالم كله في أزمة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأكد الإعلامي على ضرورة تخفيض أسعار المواصلات لكي يستفيد المواطن من انخفاض أسعار البنزين، معلقا: "على الاقل بلاش نيجي على المواطن"، لافتا إلى أن "أسعار البترول شهدت زيادة 10 % عالميا، وبالرغم مصر خفضت الأسعار".