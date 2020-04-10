أخبار الزمالك اليوم الجمعة: كارتيرون يفاجئ الجميع بشأن ضم نجمي الأهلي.. تصريحات نارية من مرتضى منصور.. حقيقة الصفقات الـ8 للزمالك

شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة ١٠ أبريل العديد من الأخبار الهامة والانباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها ظهور نجم جديد على رادار النادي وقرار مفاجئ من كارتيرون بشأن ضم نجمي الأهلي وتصريحات نارية من مرتضى منصور بشأن ضم أحمد فتحي وغيرها من الأخبار الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





كارتيرون يُطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز





يسعي مسؤولي نادي الزمالك إلى التعاقد مع أحمد أيمن منصور، مدافع نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على تعليمات من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.





وطلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من إدارة القلعة البيضاء التعاقد مع مدافع بيراميدز لحاجة الفريق إليه.





مصدر لـ "الفجر الرياضي": الزمالك بدأ مفاوضات مع محمد الناهيري





دخل نادي الزمالك، في مفاوضات مع محمد الناهيري مدافع نادي الوداد المغربي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وعلم "الفجر" أن نادي الزمالك فتح خط مفاوضات مع المدافع المغربي، خلال الأيام القليلة الماضية، لاستطلاع رأية حول الانضمام للقلعة البيضاء الصيف المقبل.





3 صفقات على طاولة الزمالك في الصيف





وضع نادي الزمالك ثلاثة صفقات مفاجأة ضمن أهداف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم الفريق الأبيض.





ويستهدف نادي الزمالك التعاقد مع عمر جابر وأحمد أيمن منصور نجمي نادي الزمالك لتدعيم الجبهتي اليسرى واليمنى في الفريق بداية من الموسم القادم.





كما يرغب نادي الزمالك في التعاقد مع كريم العراقي نجم نادي المصري لتدعيم الجبهة اليمنى في حالة فشل النادي في التعاقد مع عمر جابر.





قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن ضم ثنائي الأهلي





اتخذ الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك قرار مفاجئ بشأن التعاقد مع ثنائي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكانت العديد من الأنباء الصحفية قد أشارت في الفترة الأخيرة إلى وجود رغبة لدى نادي الزمالك في التعاقد مع أحمد فتحي وحسام عاشور نجمي الأهلي في الصيف القادم.





ولكن رفض كارتيرون نهائيا فكرة التعاقد مع فتحي وعاشور في الصيف لعدة أسباب على رأسها عامل السن بالاضافه إلى عدم حاجة النادي الأبيض لهم فنيا.





تصريح ناري من مرتضى منصور بشأن التعاقد مع أحمد فتحي





تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أنباء التعاقد مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وقال رئيس الزمالك: "لدي الأموال التي تمكنني من التعاقد مع أي لاعب، بشرط أن تكون هناك حاجة فنية له".





وأنهى مرتضى منصور حديثه قائلا: "عدم التعاقد مع أحمد فتحي هو رؤية فنية لمدرب الفريق ولكن اللاعب تعرض للإهانة داخل الأهلي".





الغندور يكشف حقيقة الصفقات الـ8 للزمالك الصيف المقبل





كشف الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق عن مفاجأة بشأن انضمام حسام عاشور نجم النادي الأهلي إلى صفوف الفريق الابيض في الصيف.





وقال خالد الغندور عبر برنامجه على قناة "الزمالك" متحدثا عن عاشور: "ما يقال عن تعاقد الزمالك مع 8 صفقات في الصيف غير صحيح ومن المتوقع ألا يتجاوز النادي الأربع صفقات".





وتابع: "الزمالك يسعى للتعاقد مع ظهير أيمن ولاعب وسط مدافع وصانع ألعاب ورأس حربة".



