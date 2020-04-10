ترامب: هذا سيكون أصعب قرار اتخذه خلال فترة رئاستي





أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي، على أن قراره حول موعد فتح الاقتصاد الأمريكي، عقب إغلاق البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، سوف "يكون أصعب قرار يتوجب عليه اتّخاذه".





وقال ترامب: "يتعين علي أن أتخذ قرارا، وآمل فقط أن يكون القرار الصائب، ولكني أقول دون أي شك إنه سيكون أصعب قرار يتوجب علي اتخاذه".





هذا و يحرص " ترامب" على إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي بعد أسابيع من تطبيق إجراءات حازمة أغلقت الأعمال، وجمّدت النقل في جميع أنحاء البلاد لإبطاء انتشار فيروس كورونا.





كما يُواجه أيضا تحذيرات من أن إعادة فتح مبكرة للاقتصاد قد تعرّض حياة الناس للخطر، موضحاً أنه "يتعين علي اتخاذ أكبر قرار في حياتي".





و أعلن الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من اليوم، عن "بدأ المنحنى المنخفض في إصابات فيروس كورونا بالولايات المتحدة"، معرباً عن اعتقاده بأن أقل من 100 ألف شخص سيفقدون حياتهم بالفيروس في بلاده.





كما ذكر أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في أنحاء البلاد بدأ يستقر، مع استقرار الأوضاع في نيو أورليانز ولويزيانا وديترويت وميشيغان، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العالمية "رويترز" .





وأضاف أن الولايات المتحدة تقترب من الوصول إلى النقطة التي يمكن للناس فيها الإقدام على إجراء جراحات مختارة، داعياً الأميركيين الراغبين أو المضطرين للخضوع لجراحات إلى "مشاورة أطبائهم".





وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 18 ألف شخص، اليوم، من بينهم 7844 حالة سُجلت في ولاية نيويورك وحدها، في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون من تخفيف إجراءات الإغلاق "مبكرا".





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 1,660 مليون إصابة، بينهم 100 ألف حالة وفاة، ونحو 370 ألف حالة شفاء.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى أواخر فبراير، فإن مرض "كوفيد - 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 480 ألفًا في الولايات المتحدة الأمريكية و157 ألفًا في إسبانيا ونحو 147 ألفًا في إيطاليا، إلى جانب الآلاف في أكثر من 200 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



