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السعودية تخصص 25 مليون دولار لدعم اليمن في مواجهة كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
خصصت المملكة العربية السعودية، مساء الجمعة، مبلغ 25 مليون دولار لدعم جهود الحكومة اليمنية في مواجهة جائحة كورونا ( كوفيد 19) يضاف إلى 500 مليون دولار أسهمت بها المملكة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2020.

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الأربعاء، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف قررت وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لمنع انتشار كورونا.  

وأضاف المالكي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن القرار جاء "بعد دعوة مارتن جريفيث، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، لوقف إطلاق النار". 

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 364 إصابة جديدة بكورونا؛ ليصل الإجمالى إلى 3651 إصابة، و651 متعافى من الوباء و47 حالة وفاة.


وأكد المتحدث باسم الوزارة، عدم تسجيل أى حالات إصابة بين العالقين السعوديين القادمين من مملكة البحرين، وهناك إجراءات مشددة فى المطارات للكشف عن الحالات و للوقاية من انتشار الإصابة.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد شددت على ضرورة التباعد الاجتماعى للحد من انتشار هذا الوباء، وأن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) تُعد من أهم الإجراءات التي من شأنها التقليل من عدد الإصابات، مؤكدة أن بقاء الناس في منازلهم فيه حماية للمجتمع من انتشار الفيروس.

وأضافت الوزارة فى تصريحات سابقة، أن التزام المجتمع بالإجراءات في هذه المرحلة يُعد أمرا أساسًا، وإجراءً فعّالا لمنع انتقال فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي للمخالطين للحالات الإيجابية حتى تظهر نتائج العينة وحتى تنتهي فترة الحجر الصحي التي تمتد إلى 14يوماً، إلى جانب تقليل الخروج إلى الأماكن العامة وخاصة مواقع التسوق.

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