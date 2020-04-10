السعودية تخصص 25 مليون دولار لدعم اليمن في مواجهة كورونا

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الأربعاء، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف قررت وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لمنع انتشار كورونا.





وأضاف المالكي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن القرار جاء "بعد دعوة مارتن جريفيث، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، لوقف إطلاق النار".