أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 10 إبريل 2020: الساحر يعود للريال.. عرض خرافي لضم قاطرة الأهداف.. زيدان يطرد 8 نجوم من ريال مدريد تعرف عليهم

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعه 10 أبريل 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تخطيط مسئولي ريال مدريد على رأسهم فلورنتينو بيريز رئيس النادي للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- هالاند يشيد بمسئولي بروسيا دورتموند

أشاد النرويجي إيرلنج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني وهدف ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بمسئولي الفريق الألماني وأكد أن كل شيء يكون جميل عندما يحين وقته.





وقال هالاند في تصريحات لوسائل الإعلام:"التوقيت هو كل شيء بالنسبة لي، يجب أن تكون واضحًا بشأن مدى جودتك وجودة النادي الذي تلعب له والناس فيه وكيف سيقدمون لك الفائدة ويساعدونك".





وعن قرار رحيله إلى سالزبورج، قال هالاند: "هناك العديد من العوامل، كانت هناك أندية أخرى عندما كنا نتفاوض لكنني أدركت في ذلك الوقت أن سالزبورج هو الخيار الأنسب".





وأضاف: "لا يمكنني المبالغة في مدح نفسي، أنا جيد ولكن هناك الكثير من اللاعبين الجيدين أيضًا، لقد كان مهمًا أن أثق بنفسي".





وعن وجوده في دورتموند، اختتم هالاند تصريحاته قائلاً:"أشعر أنني بحالة جيدة جدًا، أنه مثل الحلم، لعبت مباريات جيدة للغاية، أشعر أن الناس حولي جيدين ويحاولون مساعدتي وبالتأكيد سيكون هناك المزيد منهم في المستقبل".





- كاسياس يلمح لعودته إلى ريال مدريد

ألمح الإسباني إيكر كاسياس قائد وحارس مرمى ريال مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي السابق والحارس الأسطوري للمنتخب الإسباني إلى عودته إلى صفوف الملكي في يومًا من الأيام.





ورحل حارس المرمى الإسباني الأسطوري إيكر كاسياس عن صفوف ريال مدريد فب صيف عام 2015 للإنضمام إلى اللعب في بورتو البرتغالي.





وعلى الرغم من كل هذا، إلا أن الحارس الإسباني الأسطوري ما زال يفكر في العودة إلى بيته القديم ريال مدريد الذي تواجد داخله طوال 25 عامًا.





وقال كاسياس في تصريحات لوسائل الإعلام:"يوماً ما سأعود إلى ريال مدريد؟ لم لا؟ فأنا أعتبره منزلي على الرغم من رحيلي عن النادي منذ خمس سنوات".





واختتم كاسياس تصريحاته قائلاً:"كنت هناك لمدة 25 عاماً والاتصال بالنادي لم ينقطع وبالطبع فأنا متأكد بأنني سأعود يوماً ما إلى النادي".





- نجم ليل : لن اتفاجئ من عودة رونالدو إلى ريال مدريد

كشف البرتغالي جوزيه فونتي نجم ليل الفرنسي بأنه لن يكون متفاجئ من عودة زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي إلى ريال مدريد الإسباني.





وقال فونتي في تصريحات لإذاعة توك سبورت البريطانية: "أعرف أنه يحب مدريد هذا مؤكد ومن الواضح أنه يحب النادي نفسه إنه أحد أكبر الأندية في العالم إن لم يكن الأكبر".





واختتم فونتي تصريحاته قائلاً: "لقد ترك العديد من الأصدقاء هناك ولقد ترك الباب مفتوحًا دائمًا لذلك لن أكون متفاجئ إذا عاد إلى ريال مدريد".





- زيدان يتبرع للجزائر من أجل مواجهة فيروس كورونا

كشفت وسائل إعلام عربية عن قيام الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بتقديم تبرعات إلى الجزائر من أجل المساعدة في مواجهة وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وأفادت فضائية أبو ظبي الرياضية بأن زين الدين زيدان تبرع بمعدات طبية من أجل دعم جهود الهيئات الصحية في ولاية بجاية في الجزائر مسقط رأس والديه.





وأشارت الفضائية الإماراتية إلى أن زيدان كان قد سبق له زيارة الجزائر وكشف في أكثر من مناسبة تقديره لبلده الأصلي وآخرها كان تهنئة المنتخب الجزائري بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا في العام الماضي والتي أقيمت في مصر.





- ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجم بروسيا دورتموند

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك من أجل الإستعداد للموسم المقبل.





وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن زين الدين زيدان يخطط لتدعيم خط هجوم الملكي بسبب وصول مهاجم الفريق الفرنسي كريم بنزيما إلى الثانية والثلاثون من عمره بالإضافة إلى عدم انسجام المهاجم الصربي لوكا يوفيتش مع الفريق.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فلورنتينو بيريز يجهز عرضًا لتعاقد مع هالاند البالغ من العمر 19 عامًا على الرغم من أن النجم النرويجي يمتلك شرط جزائي في عقده مع بروسيا دورتموند الألماني الذي يمتد حتى صيف 2021 تبلغ قيمته 70 مليون يورو.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب في التوقيع مع النجم النرويجي في الصيف المقبل عن طريق تقديم عرضًا أكبر بقليل من 70 مليون يورو وهو مبلغ سيوافق عليه مسئولو بروسيا دورتموند.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رغبة هالاند ستكون مفتاح إنضمامه إلى ريال مدريد بالإضافة إلى العلاقة الرائعة بين المدير العام لدورتموند هانز يواخيم فاتسكه وفلورينتينيو بيريز رئيس الملكي.





- 8 نجوم مرشحين للرحيل عن الملكي .. تعرف عليهم

أفادت تقارير صحفية عربية بأنه على الرغم من التوقف الحالي بسبب وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد الذي اجتاح جميع أرجاء العالم إلا أن الأندية الأوروبية تعمل جاهدة من أجل الإستعداد للموسم المقبل. وأشارت التقارير الصحفية إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد والفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق سيكون لديهم الكثير من العمل هذا الصيف بخصوص التعاقدات الجديدة بالإضافة إلى الراحلين عن الفريق. ورصدت التقارير الصحفية أبرز الأسماء المرشحة للرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف والتي جاءت كالتالي :-





1- لوكا مودريتش: ينتهي عقد النجم الكرواتي في 2021 وقرر الملكي عدم تجديد عقده على الرغم من نية النجم الكرواتي في البقاء في الموسم المقبل إلا أنه قد يضطر للرحيل في حالة تعاقد الملكي مع بوجبا أو فان دي بيك.





2- خيمس رودريجيز: عاد النجم الكولومبي إلى ريال مدريد في الصيف الماضي ولكنه فقد مكانه في التشكيل الأساسي بسبب الإصابات وخيارات زيدان. يعتبر رودريجيز البالغ من العمر 28 عامًا مطلوبا في عدة أندية أبرزها يوفنتوس الإيطالي وسيكون من الراحلين في الصيف المقبل.





3- لوكاس فاسكيز: لم يشارك فاسكيز في الكثير من الدقائق هذا الموسم وبات النجم الإسباني البالغ من العمر 28 عامًا من المرشحين للرحيل عن الميرينجي هذا الصيف وسط اهتمام كبير من نابولي الإيطالي بالتعاقد معه.





4- جاريث بيل: يعتبر رحيل النجم الويلزي البالغ من العمر 30 عامًا من أولوية إدارة الملكي. وعلى الرغم من ذلك، أكد النجم الويلزي رغبته بالبقاء حتى نهاية عقده في 2022 إلا أنه قد يضطر للرحيل هذا الصيف للمشاركة بشكل أساسي قبل بطولة اليورو في العام المقبل.





5- ناتشو فرنانديز: من المتوقع رحيل المدافع البالغ من العمر 30 عامًا من في الصيف المقبل وذلك بسبب عدم مشاركته كثيراً مع الفريق وقد أبدت عدة أندية إيطاليا وإسبانية اهتمامها بالتعاقد معه.





6- ألفونس أريولا: انضم حارس المرمى الفرنسي الى ريال مدريد في الصيف الماضي معاراً من باريس سان جيرمان ومن المتوقع عودته إلى باريس سان جيرمان بينما قد يقوم الملكي بإستعادة الحارس أندري لونين.





7- ماريانو دياز: لم يفز النجم المهاجم الشاب بفرصة لإثبات نفسه هذا الموسم واستمر خارج حسابات زيدان في معظم مباريات الموسم وأصبح من المؤكد رحيله في الصيف المقبل عن صفوف الفريق.





8- إبراهيم دياز: قدم النجم الإسباني آداءً جيدًا في الدقائق القليلة التي خاضها هذا الموسم ويفكر الملكي في إعارته حتى يحصل على المزيد من الدقائق ولكي يواصل نموه وتطوره في المستقبل.





- تطورات جديدة بشأن تعاقد ريال مدريد مع نجم نابولي

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن تعاقد فريق ريال مدريد الإسباني مع فابيان رويز لاعب خط وسط فريق نابولي الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت تقارير إيطالية حسب موقع "توتو ميركاتو"، بإن فابيان رويز أبدى موافقته على الانتقال إلى ريال مدريد، حيث أن لاعب نابولي فضل الفريق الأبيض على عدة أندية أوروبية





وأوضحت الصحيفة إلى أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يرفض ضم رويز، ويرى بأن الفريق يحتاج التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا.





يذكر أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يرفض رحيل بول بوجبا عن الفريق، وهذا ما قد يعقد صفقة انتقال الفرنسي إلى ريال مدريد في الفترة القادمة.





- الساحر يستعد للعودة إلى ريال مدريد

قال ليونيد سلوتسكي المدير الفني لفريق فيتسي الهولندي سابقًا، أن مارتن أويغارد المُعار من ريال مدريد إلى سوسييداد يستعد للعب في صفوف المرنيجي الموسم المقبل.





وقال مدرب روبن كازان، سلوتسكي "أنا متيقن من أن مارتين يستعد للعب اليوم لريال مدريد".





ودرب سلوتسكي، أوديغارد موسم 2018-2019 في فيتسى.





وقال عن اللاعب الذي انتقل للريال في 2015 والمعار حالياً إلى ريال سوسييداد "إنه قادر على المنافسة على مركز في أي فريق في العالم. لو منحه ريال مدريد الفرصة، فسيلعب مارتين".





واكد أن أوديجارد (21 عاماً) لديه مستوى يسمح له باللعب لريال مدريد، مشيراً إلى أنه لاعب "عالمي" يمكنه اللعب في أي مركز بخط الهجوم.





وقال إنه "قوي على المستوى النفسي. لديه ثقة كبيرة في نفسه. يمكنه اللعب باستقرار ذهني لفترة طويلة".





وأشار إلى أنه يتمتع بعقلية احترافيه وأنه "يخصص عدة ساعات يومياً" للعمل في صالة الألعاب البدنية ويتغذى بشكل "صحي".



