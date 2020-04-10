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هاني رمزي: كرة القدم ستتأثر بعد كورونا وعلي اللجنة الخماسية وضع خطة للمرحلة المقبلة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:20 م
هاني رمزي
هاني رمزي
علي نبوي

أكد هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر على أن كرة القدم ستتأثر عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"بكل تأكيد كرة القدم ستتأثر بشكل كبير عقب فيروس كورونا، ولا بد على المسئولين أن يعلموا جيدا أن الظروف التي يمر بها العالم ستؤثر على قطاع كرة القدم".

وأشار :"من المتوقع أن تستمر الأزمة لعدة سنوات، سواء المدربين أو الرعاة أو الأندية أو الرعاة".

وواصل :"على الجميع أن يعي ذلك جيدا.. علينا التأكيد بأن كل نادي يمنح اللاعب القيمة التي يراها مناسبة له".

وأتم حديثه :"أتمنى أن تعود الأمور سريعا مثلما كانت.. نحن نمر بأزمة وعلينا وضع خطة للفترة المقبلة، وهذا الأمر يتطلب عمل كثيرا من اللجنة الخماسية التي سيكون عليها عبء لتوضيح الرؤية في المواقف المقبلة".

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