الأنبا شاروبيم يترأس قداس جمعة ختام الصوم بدير الشهيدة دميانة

ترأس الأنبا شاروبيم، أسقف إيبارشية قنا للأقباط الأرثوذكس، صباح الجمعة، القداس الإلهي من كنيسة القديسة الشهيدة دميانة والأربعين عذارى، بمنطقة المحروسة جنوب مدينة قنا.





وشارك الأنبا شاروبيم، صلاة جمعة ختام الصوم الأربعيني عدد من مجمع كهنة الإيبارشية والشمامسة، وأقيمت صلاة القداس دون حضور شعبي.





يعتبر هذا القداس الأول الذي يترأسه الأنبا شاروبيم، عقب قرار غلق الكنائس ووقف جميع الصلوات والطقوس بها، طبقًا للقرارات الدولة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية باتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.





وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد ترأس اليوم الجمعة، القداس الإلهي من كنيسة التجلي في المقر الباباوي لوس انجلوس في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك بمناسبة جمعة ختام الصوم المقدس.





يعتبر هذا القداس الأول الذي يترأسه قداسة البابا بعد قرار غلق الكنائس ووقف جميع الصلوات والطقوس بها، طبقًا للقرارات الدولة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية باتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.





ومن المٌقرر أن يترأس قداسته، غدًا السبت، قداس "سبت لعازر" من المقر الباباوي بالدير ذاته، علي أن يكون الحضور مقتصر علي بعض الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس ومجمع رهبان الدير، وذلك بدون حضور شعبي.





وقررت الأديرة القبطية في مصر غلق أبوابها أمام جميع الزوار، وأكدت عدم وجود أي استثناءات لاستقبال الآباء الكهنة أو اسر الرهبان أو من الشباب الراغبين لقضاء فترة الخلوة.





كما أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طريقتها فى إقامة صلوات أسبوع الآلام وصلوات العيد.





ويدعو قداسة البابا أبناء الكنيسة في كل مكان إلى الحرص على المشاركة في هذه الصلوات عبر الشاشات لتتأصل فينا وحدانية القلب والروح التي للمحبة، وسوف تعلن الكنيسة أولًا بأول بمواعيد الصلوات عبر صفحتنا الرسمية وقنواتنا القبطية.



