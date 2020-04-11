"البترول" تطمئن المصريين على احتياطي البنزين في أزمة كورونا

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن 4 شركات كبرى فازت بمناقصة البحث في مياه البحر الأحمر، مضيفا: "إنه يوجد 3 عروض وجاري الآن اتخاذ الإجراءات القانونية وتذهب لمجلس الوزراء ويتم بحثها في مجلس الدولة وبعده لمجلس النواب.

وأضاف "عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول تعمل بشكل طبيعي، متابعا: "نعمل وفقا لبرنامج معين في توصيل الغاز للمنازل ونطبق إجراءات احترازية، وهذه الخطة تعمل على توصيل الغاز الطبيعي لمليون وربع المليون مواطن خلال العام الحالي".





ونوه المتحدث باسم وزارة البترول إلى أن سفر الأجانب العاملين في القطاع إلى بلادهم لم يؤثر على سير العمل؛ لأن أعدادهم قليل في الشركات، متابعًا: "لدينا احتياطي كافٍ من الطاقة خلال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



