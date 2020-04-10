البرازيل تعلن عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا





قالت السلطات الصحية البرازيلية، اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بلغ 1057 في البلاد، فيما ارتفعت الإصابات إلى 19638 حالة.





وأفادت وزارة الصحة البرازيلية: بأنه تم تشخيص الفيروس لدى 12% فقط بين أكثر من 33 ألف مريض اشتكوا من أعراض الإنفوينزا ونقلوا إلى المستشفيات، موضحة أن معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، عند مستوى 5.4%.





وكانت السلطات الصحية، قد توقعت في وقت سابق، أن يتسارع انتشار فيروس كورونا في شهر أبريل الجاري، مرجحة أن تستغرق هذه المرحلة 3 أشهر حتى تستقر الحالة بحلول يوليو، وتوقعت أيضا أن يبدأ تفشي الفيروس بالتراجع التدريجي في أغسطس القادم لتبدأ في الانحسار خلال سبتمبر.



