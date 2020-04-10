مدرب المنتخب السابق: أحمد فتحي سيكون خارج الأهلي نهاية الموسم ومن الممكن انتقاله للزمالك

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رد هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر على إمكانية انتقال أحمد فتحي لاعب الأهلي إلى الزمالك نهاية الموسم أو استمراره في القلعة الحمراء.



وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية :"أحمد فتحي لاعب حر ومن حقه الانتقال لأي ناد في مصر، وعالم الاحتراف موجود".



وتابع :"مسألة انتقاله لنادي الزمالك تعود لقناعاته الشخصية واللاعب يقوم بوضع سيناريوهات وحسابات لنفسه".



وعن إمكانية بقاء أحمد فتحي في النادي الأهلي قال :"استمرار أحمد فتحي في النادي الأهلي أمر صعب، لكن باعتقادي اللاعب سيكون خارج القلعة الحمراء في الموسم المقبل".



