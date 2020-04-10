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مدرب المنتخب السابق: أحمد فتحي سيكون خارج الأهلي نهاية الموسم ومن الممكن انتقاله للزمالك
الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:24 م
علي نبوي
رد هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر على إمكانية انتقال أحمد فتحي لاعب الأهلي إلى الزمالك نهاية الموسم أو استمراره في القلعة الحمراء.
وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية :"أحمد فتحي لاعب حر ومن حقه الانتقال لأي ناد في مصر، وعالم الاحتراف موجود".
وتابع :"مسألة انتقاله لنادي الزمالك تعود لقناعاته الشخصية واللاعب يقوم بوضع سيناريوهات وحسابات لنفسه".
وعن إمكانية بقاء أحمد فتحي في النادي الأهلي قال :"استمرار أحمد فتحي في النادي الأهلي أمر صعب، لكن باعتقادي اللاعب سيكون خارج القلعة الحمراء في الموسم المقبل".
وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية :"أحمد فتحي لاعب حر ومن حقه الانتقال لأي ناد في مصر، وعالم الاحتراف موجود".
وتابع :"مسألة انتقاله لنادي الزمالك تعود لقناعاته الشخصية واللاعب يقوم بوضع سيناريوهات وحسابات لنفسه".
وعن إمكانية بقاء أحمد فتحي في النادي الأهلي قال :"استمرار أحمد فتحي في النادي الأهلي أمر صعب، لكن باعتقادي اللاعب سيكون خارج القلعة الحمراء في الموسم المقبل".
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