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عاجل - أحمد فتحي يفتح الباب من جديد أمام استمراره مع الأهلي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:25 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
محمد الصو
فتح أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الباب مجددًا أمام بقائه داخل صفوف القلعة الحمراء بالموسم الجديد.

وأثار أحمد فتحي الجدل اليوم مرة أخرى بشأن مستقبله الكروي، بعدما رفض من قبل عرض الأهلي، لتجديد تعاقده مع نهاية الموسم الجاري.

وقام فتحي بنشر "ستوري" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة نشرها أحد متابعيه وعلق عليها "  أنا لسة عندي أمل انه ممشيش وهيختم عندنا، 12 عام من الرجولة، مقصرش في ماتش، أفضل باك يمين في تاريخنا".

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، حول فشل انتقل اللاعب إلى صفوف بيراميدز سبورت، بعدما أنهى الاتفاق في وقت سابق.

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