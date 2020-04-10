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بشرى.. أستاذ مناعة: العالم سيصل لدواء كورونا قريبًا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، إنه يجب على المواطنين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا المستجد، قائلا: "أرجوكم يا مصريين بلاش تهاون ونتحمل المسئولية سويا وهناك مسؤولية على كل شخص".

وأضاف مصباح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أن الشخص الواحد يمكنه أن ينقل العدوى لـ 2.6 شخص ويمكنهم أن ينقلوا العدوى لآخرين، لافتا إلى أنه يجب على المواطنين البقاء في المنزل للوقاية من انتشار كورونا.

وأكد أستاذ المناعة وزميل الاكاديمية الامريكية للمناعة، أن المواطنين يتحملون مسئولية عدم تسجيل أي اصابات جديدة بكورونا، لافتا إلى أن العالم سيتوصل قريبا لعلاج كورونا، ويتم تجربة أنواع كثيرة من العلاج لفيروس كورونا.

وأشار مصباح، إلى أن خلال الشهرين القادمين يتم اعتماد أدوية لكورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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