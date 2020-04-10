أخبار برشلونة اليوم الجمعة 10 إبريل 2020: صفقة تبادلية ضخمة مع مانشستر سيتي.. البرسا يُضحي بنجم الدفاع من أجل ضم الصخرة.. نكسة ومذبحة كبرى في برشلونة





شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 10 - 4 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة الموافق 10 - 4 - 2020 :-





- نجم برشلونة يهرب من جحيم كيكي سيتين





ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن عثمان ديمبيلي تلقي عروض من كبار الاندية الاوروبية للرحيل عن برشلونة عقب نهاية الموسم، وكتبت الصحيفة في تقريرها: لماذا نصف العالم يُحب عثمان ديمبلي، لأنه لا يوجد فق العالم سوى ثلاث أو أربع أجنحة مثله سريع, مهاري, يستخدم القدمين اليسرى واليُمنى بنفس الجودة.





- تسونامي يضرب برشلونة.. ومذبحة مرتقبة في الكامب نو





يعيش جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة كارثة حقيقية خلال الساعات الحالية بعد الانقلاب العام داخل النادي، ومني نادي برشلونة بنكسة كبيرة بإعلان 6 من أعضاء مجلس إدارته تقديم استقالتهم من مناصبهم، مطالبين الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو بإجراء انتخابات مبكرة بعد انتهاء الوضع الاستثنائي الذي تسبب به فيروس كورونا المستجد، والأعضاء الستة هم: نائب الرئيس إميلي روسود، إنريكي تومباس، سيلفيو الياس، جوسيب بونتي، ماريا تيكسيدور، وجوردي كالساميجليا.





- راكيتيتش سلاح برشلونة لهزيمة ليفربول في الصفقة الكبرى





وفقاً لشبكة " دون بالون " الإسبانية اليوم، فإن نادي برشلونة سيستغل رغبة النادي الأندلسي في ضم الكرواتي إيفان راكيتيتش لصفوفه، للدخول في صفقة تبادلية لضم كارلوس، ويطمح النادي الكتالوني في تدعيم خط دفاعه، الذي يعاني من تقدم جيرارد بيكيه في السن وإصابات الفرنسي صامويل أومتيتي.





- برشلونة يضحي بالدينامو لضم هدف ليفربول





ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو أن برشلونة يرغب في التعاقد مع البرازيلي دييجو كارلوس مدافع فريق إشبيلية بدلا من صامويل أومتيتي، وأكدت الصحيفة الكتالونية أن نادي برشلونة سيستغل رغبة إشبيلية في التعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش لحسم صفقة دييجو كارلوس وذلك في الانتقالات القادمة.





- تفاصيل عرض برشلونة لضم لوتارو مارتينيز





يسعي برشلونة وراء لوتارو مارتينيز للتعاقد معه في الصيف المقبل لتعزيز الخط الهجومي للفريق بتوصية من ليونيل ميسي قائد الفريق، واكدت تقارير صحفية على أن برشلونة يجهز عقدًا للاعب الأرجنتيني، وسيحصل على راتب سنوي قيمته 10 ملايين يورو، منعًا لإغراءات الأندية الأخرى.





- صفقة تبادلية نارية بين برشلونة ومانشستر سيتي





وفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة "ذا صن"، فإن برشلونة يريد التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي، ولكن يريد إدخال مواطنه نيلسون سيميدو كصفقة تبادلية، وكان قد تعاقد فريق مانشستر سيتي مع جواو كانسيلو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادما من نادي إنتر ميلان الإيطالي، ويرى كيكي سيتين مدرب فريق برشلونة بأن مستوى نيلسون سيميدو غير مقنع له هذا الموسم، ويريد تدعيم الجبهة اليسرى للفريق الكتالوني.



