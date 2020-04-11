وزيرة الهجرة: 100 مصري عالقون في جزر المالديف

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن العالق المصري هو من سافر للخارج بصفة مؤقتة، وتعذر رجوعه، موضحة أن الأولوية في المرحلة الراهنة للعالقين، حيث أن أغلبهم يمروا بوضع يستحيل الاستمرار عليهم في دولهم.





وأشارت "مكرم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر "، مساء الجمعة، إلى أن كل المصريين في الخارج يريدون العودة لمصر، ومستعدين يتحملوا التكاليف، معقبة: "بنبص لكل الشرائح بمنتهى الجدية".





وأوضحت أن هناك عدد من المصريين عالقين في جزر كانوا يقضون شهر العسل، ليقاطعها الإعلامي عمرو أديب، قائلا: "دول آخر أحزانا"، لترد وزيرة الهجرة: "اختلف معك.. دول أول أحزانا"، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 100 مصري عالق على جزر المالديف".





وأضافت أن من يتواجدون في الجزر وضعهم أصعب لعدم وجود خدمات طبية على الجزر، متابعة: "دول حوشوا نقوطهم عشان يروحوا".



