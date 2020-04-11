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وزيرة الهجرة: 100 مصري عالقون في جزر المالديف

السبت 11/أبريل/2020 - 05:45 ص
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
هدى عبدالرازق
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن العالق المصري هو من سافر للخارج بصفة مؤقتة، وتعذر رجوعه، موضحة أن الأولوية في المرحلة الراهنة للعالقين، حيث أن أغلبهم يمروا بوضع يستحيل الاستمرار عليهم في دولهم.

وأشارت "مكرم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر "، مساء الجمعة، إلى أن كل المصريين في الخارج يريدون العودة لمصر، ومستعدين يتحملوا التكاليف، معقبة: "بنبص لكل الشرائح بمنتهى الجدية".

وأوضحت أن هناك عدد من المصريين عالقين في جزر كانوا يقضون شهر العسل، ليقاطعها الإعلامي عمرو أديب، قائلا: "دول آخر أحزانا"، لترد وزيرة الهجرة: "اختلف معك.. دول أول أحزانا"، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 100 مصري عالق على جزر المالديف".

وأضافت أن من يتواجدون في الجزر وضعهم أصعب لعدم وجود خدمات طبية على الجزر، متابعة: "دول حوشوا نقوطهم عشان يروحوا".

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

وأضاف أن الوزارة سجلت 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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