بسبب "كورونا".. إحالة مسؤولي مستشفى بني سويف التخصصي للنيابة العامة

أحال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مذكرة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، للنيابة العامة، والمقدمة بشأن إهمال مستشفى بني سويف التخصصي، في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي عدوى الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ما تسبب في ظهور 4 حالات إيجابية بين العاملين بالمستشفى.





ووجه محافظ بني سويف، المذكرة، إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم، والتحقيق في واقعة الإهمال خاصة أن المستشفى كانت واحدًا من المستشفيات التي وقع عليها اختيار وزارة الصحة لتكون مقرًا لعزل الحالات المصابة بفيروس "كورونا".





وأوضح المحافظ، أنهم تم إغلقوا المستشفى جزئيا، حيث تم إغلاق "قسم الطوارئ ووحدة العمليات" لمدة 3 أيام لحين إنتهاء أعمال التطهير والتعقيم، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعًا مع وكيل وزارة الصحة، ومدير المستشفى التخصصي، ومدير الطب الوقائي، بمديرية الصحو، ضمن الاجراءات التي تنفذها المحافظة في ضوء خطة الدولة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا.





وأكد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الخدمة الطبية بالمستشفى لم تتأثر بالإغلاق الجزئي، ويتم تقديمها بإنتظام، عدا القسمين المشار إليهما، لافتًا إلى أن مستشفى التأمين الصحي، قدمت خدمة الطوارئ، بديلًا للمستشفى التخصصي، مشيرًا إلى أن أعمال التعقيم تشمل العيادات الخارجية وجميع الأقسام العلاجية الداخلية بالمستشفى.





وبدوره قال الدكتور طارق إدريس، مدير مستشفى بني سويف التخصصي: "سوف أقوم بالرد على النيابة العامة حال استدعائي وتقديم كل الدفوعات المطلوبة، مشيرًا إلى عدم تأثر العمل بالمستشفى، واستمرار تقديم الخدمة الطبية للمرضى، عدا قسمي العمليات والطوارئ فقط".





وكان اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا"، يفيد بوجود حالة من الاستياء بين الاطباء بقسم "العمليات" بالمستشفى، وعددهم 10 اطباء و24 من فنيي واخصائيي التمريض، عقب ظهور نتائج تحاليل العينات الخاصة لبعض العاملين بالمستشفى، وثبوت إيجابية نتائج 4 حالات "3 إداريين وممرضة" وإصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.





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