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بسبب "كورونا".. إحالة مسؤولي مستشفى بني سويف التخصصي للنيابة العامة

السبت 11/أبريل/2020 - 07:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
أحال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مذكرة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، للنيابة العامة، والمقدمة بشأن إهمال مستشفى بني سويف التخصصي، في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي عدوى الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ما تسبب في ظهور 4 حالات إيجابية بين العاملين بالمستشفى.

ووجه محافظ بني سويف، المذكرة، إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم، والتحقيق في واقعة الإهمال خاصة أن المستشفى كانت واحدًا من المستشفيات التي وقع عليها اختيار وزارة الصحة لتكون مقرًا لعزل الحالات المصابة بفيروس "كورونا".

وأوضح المحافظ، أنهم تم إغلقوا المستشفى جزئيا، حيث تم إغلاق "قسم الطوارئ ووحدة العمليات" لمدة 3 أيام لحين إنتهاء أعمال التطهير والتعقيم، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعًا مع وكيل وزارة الصحة، ومدير المستشفى التخصصي، ومدير الطب الوقائي، بمديرية الصحو، ضمن الاجراءات التي تنفذها المحافظة في ضوء خطة الدولة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الخدمة الطبية بالمستشفى لم تتأثر بالإغلاق الجزئي، ويتم تقديمها بإنتظام، عدا القسمين المشار إليهما، لافتًا إلى أن مستشفى التأمين الصحي، قدمت خدمة الطوارئ، بديلًا للمستشفى التخصصي، مشيرًا إلى أن أعمال التعقيم تشمل العيادات الخارجية وجميع الأقسام العلاجية الداخلية بالمستشفى.

وبدوره قال الدكتور طارق إدريس، مدير مستشفى بني سويف التخصصي: "سوف أقوم بالرد على النيابة العامة حال استدعائي وتقديم كل الدفوعات المطلوبة، مشيرًا إلى عدم تأثر العمل بالمستشفى، واستمرار تقديم الخدمة الطبية للمرضى، عدا قسمي العمليات والطوارئ فقط".

وكان اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا"، يفيد بوجود حالة من الاستياء بين الاطباء بقسم "العمليات" بالمستشفى، وعددهم 10 اطباء و24 من فنيي واخصائيي التمريض، عقب ظهور نتائج تحاليل العينات الخاصة لبعض العاملين بالمستشفى، وثبوت إيجابية نتائج 4 حالات "3 إداريين وممرضة" وإصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.

مستجدات فيروس كورونا
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

وأضاف أن الوزارة سجلت 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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