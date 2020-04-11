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الليلة.. إيمان سليم وأحمد الشاعر يقدمان "90 دقيقة" بعد رحيل الباز
السبت 11/أبريل/2020 - 12:05 ص
ولاء عبد الناصر
تقدم الليلة الإعلامية إيمان سليم والإعلامي أحمد الشاعر، برنامج 90 دقيقة، وذلك بشكل مؤقت، بعد إعلان رحيل الإعلامي محمد الباز، أمس الجمعة عن البرنامج.
وكتب "الباز" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قطار ٩٠ دقيقة وصل إلى محطته الأخيرة… تنتهي تجربة لتبدأ تجربة أخرى".
من جانبه أصدر الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات المحور، بيانا قال خلاله "أتقدم بالشكر والتقدير للدكتور محمد الباز على الفترة التي قضاها مقدما لبرنامج (90 دقيقة)، خلفا لعدد من كبار الإعلاميين الذين قاموا بتقديم البرنامج على مدار 15 عامًا".
وأضاف: "برنامج 90 دقيقة سيواصل رسالته الأساسية كمنبر للتنوير والتثقيف في إطار من الحيادية والموضوعية وفقا للثوابت والمبادئ التي تأسست عليها قناة المحور قبل 20 عامًا".