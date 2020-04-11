الليلة.. إيمان سليم وأحمد الشاعر يقدمان "90 دقيقة" بعد رحيل الباز





تقدم الليلة الإعلامية إيمان سليم والإعلامي أحمد الشاعر، برنامج 90 دقيقة، وذلك بشكل مؤقت، بعد إعلان رحيل الإعلامي محمد الباز، أمس الجمعة عن البرنامج.