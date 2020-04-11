إليسا: "أنا مسيحية وإيماني تاج علي رأسي"

















نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع" تويتر" كتبت خلالها: "أنا فخورة إني مسيحية وإيماني تاج علي رأسي وما حد بيحقلو ينتقد أو يتهجم أو يشتم".وأضافت: "قولها يللي مش عاجبه ما يتبعني، إراقة بقا لأنه الدين منو مسبات الدين أخلاق وبعض الناس بيسيئو لدينن لما بيشتمو غيرن ، صار الوقت نخلص من هالمواضيع والرجعي".ولاقت التغريدة إعجاب الكثير وتباينت التعليقات حيث كتب أحد متابعيها: "يا ست الكل الحياة أخلاق وإن كان دينك أخلاقك هي يلي تعرف علي الناس، نحن فخورين بكي بكل تفاصيلك الكبيرة والصغيرة".يذكر أن الفنانة إليسا تستعد لطرح ألبومها الجديد خلال الفترة المقبلة خلال شهر مايو بالتزامن مع عيد الفطر، ومن المتوقع أن تأجيل طرحه بعد انتهاء الأزمة الراهنة التي يمر بها العالم، بسبب فيروس كورونا المستجد.