ياسمين صبري تنشر البوستر الإعلاني الأول لمسلسل "فرصة ثانية"









وعلقت قائلة:" فرصة ثانية، رمضان يجمعنا"، حيث جاءت لها تعليقات بالتشجيع والمباركة من عدد من الفنانين منهم فيفي عبده نسرين أمين، ونشرت الصفحة الرسمي لشركة سينرجي البرومو الرسمي الأول للمسلسل مع الإشارة للقائمين بالعمل في المسلسل.



الجدير بالذكر أن المسلسل سيعرض على عدد من القنوات منها إم بي سي دراما، ودي إم سي، وسي بي سي، وتدور قصة المسلسل حول ياسمين وتقدم دور فتاة تدعى المهندسة ملك، فتاة من طبقة أرستقراطية تعمل في إحدى الشركات الكبرى تمر بالعديد من العلاقات والتجارب العاطفية وتفشل بسبب حبها للعمل و طموحاتها الكبيرة ومستقبلها التي تحققه في مجال عملها، يضم طاقم العمل ياسمين صبري، أحمد مجدي، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، هبة مجدي، نهال عنبر، إبتهال الصريطي، و أحمد الشامي، تأليف مصطفى جمال هاشم، أخراج مرقس عادل.



ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة ياسيمن صبري في بطولة مسلسل "حكايتي" حيث دخلت به السباق الرمضاني 2019 مع الفنان أحمد صلاح السعدني، أجمد بدرير، وفاء عامر، إدوارد، إخراج أحمد سمير فرج، تأليف محمد عبد المعطي.













نشرت الفنانة ياسمين صبري، البوستر الإعلاني الأول لمسلسل "فرصة ثانية" حيت تقوم بدور البطولة، وذلك عبر صفحتها الرسمية عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والمقرر عرضه والدخول به في السباق الرمضاني 2020.وظهرت ياسمين، في البوستر وهي ترتدي فستان أسود، مع ميكب جرئ، و شهرها منسدل، يضفي لها طلة عصرية.