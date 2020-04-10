الصفقات "الفشنك" سبب اعتزال حازم إمام كرة القدم





كشف حازم إمام نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق السبب الرئيسي في اعتزاله كرة القدم وإنهاء مسيرته الكروية داخل القلعة البيضاء.





وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك خلال برنامج زملكاوي مع الإعلامي طارق يحيي :" السبب الرئيسي في اعتزالي كرة القدم و انهاء مسيرتي الكروية داخل المستطيل الأخضر كان مجلس إدارة النادي خلال هذا الوقت بعد تعاقدها مع لاعبين دون المستوى".





وأضاف :" مجلس إدارة نادي الزمالك في عام 2005 حتى عام 2007 كان يتعاقد مع لاعبين دون المستوى مع كامل احترامي لهم، الفريق كان يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الكبار ولكن التدعيمات لم تكن بنفس الشكل وهذا ما تسبب في ظهور الزمالك بشكل غير مرضي بالمرة".





واختتم تصريحاته قائلا :" الجماهير كانت تصب غضبها على اللاعبين الكبار وأنا كنت واحد منهم لذلك قررت الاعتزال بعد ظهور الفريق بشكل سيء".



