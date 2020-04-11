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بعد أزمة كورونا.. بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة

السبت 11/أبريل/2020 - 01:05 ص
محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنهم وجدوا بعض الأسماء غير المستحقة ضمن الأسماء المسجلة للعمالة غير المنتظمة، موضحا: "وجدنا أسماء متوفيين وأسماء أطفال، وأسماء مواطنين لديهم حيازة زراعية، وممتلكات، وسيارات ضمن الأسماء المسجلة في استمارة منحة العمالة غير المنتظمة".

وأوضح "سعفان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن شرط الحصول على منحة الـ500 جنيه، هو أن يكون من العمالة غير المنتظمة التي لا تستفيد من الدولة بأي معاش أو تكافل وكرامة، ولا يكون لديهم أي نوع من أنواع الدخل، وليس لديهم أي نوع من أنواع التأمينات.

وتابع: "سيكون لنا وقفة جديدة لصالح العمالة غير المنتظمة بعد مرور أزمة كورونا؛ ليكون هناك نوع من أنواع الرعاية الشاملة"، لافتًا إلى أن ما يقرب من 2 مليون مواطن سجلوا في استمارات منحة العمالة غير المنتظمة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

وأضاف أن الوزارة سجلت 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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