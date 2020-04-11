بعد أزمة كورونا.. بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنهم وجدوا بعض الأسماء غير المستحقة ضمن الأسماء المسجلة للعمالة غير المنتظمة، موضحا: "وجدنا أسماء متوفيين وأسماء أطفال، وأسماء مواطنين لديهم حيازة زراعية، وممتلكات، وسيارات ضمن الأسماء المسجلة في استمارة منحة العمالة غير المنتظمة".





وأوضح "سعفان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن شرط الحصول على منحة الـ500 جنيه، هو أن يكون من العمالة غير المنتظمة التي لا تستفيد من الدولة بأي معاش أو تكافل وكرامة، ولا يكون لديهم أي نوع من أنواع الدخل، وليس لديهم أي نوع من أنواع التأمينات.





وتابع: "سيكون لنا وقفة جديدة لصالح العمالة غير المنتظمة بعد مرور أزمة كورونا؛ ليكون هناك نوع من أنواع الرعاية الشاملة"، لافتًا إلى أن ما يقرب من 2 مليون مواطن سجلوا في استمارات منحة العمالة غير المنتظمة.



