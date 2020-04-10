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هل يفضل احتراف رمضان صبحي أم الاستمرار في الأهلي؟.. شوقي غريب يرد

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:53 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
رد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على رأيه حول تفضيله لاحتراف رمضان صبحي لاعب الأهلي في الموسم المقبل، أو استمراره في النادي الأحمر.

وقال مدرب الفراعنة في تصريحات تلفزيونية :"بالنسبة لرمضان صبحي عندما تواجد في النادي الأهلي كان المنتخب أكثر المستفدين باللاعب وتواجد لفترة طويلة وشارك في الكثير من المباريات".

وتابع :"رمضان استمر مع المنتخب الأوليمبي في جميع المعسكرات السابقة واستفدنا منه كثيرا ولكن اللاعب ليس ملكا لنفسه".

وواصل :"أسمع كثيرا بأن النادي الأهلي يسعى لضم اللاعب بشكل نهائي،

وأشار :"إذا اختار رمضان صبحي استكمال مشواره الاحترافي سنتعامل على أسس الأجندة الدولية".

وأتم حديثه :"رمضان قائد المنتخب الأوليمبي ويعد واحدا من أعضاء الجهاز الفني والعلاقة رائعة معه للغاية".

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