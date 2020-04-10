هل يفضل احتراف رمضان صبحي أم الاستمرار في الأهلي؟.. شوقي غريب يرد

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رد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على رأيه حول تفضيله لاحتراف رمضان صبحي لاعب الأهلي في الموسم المقبل، أو استمراره في النادي الأحمر.



وقال مدرب الفراعنة في تصريحات تلفزيونية :"بالنسبة لرمضان صبحي عندما تواجد في النادي الأهلي كان المنتخب أكثر المستفدين باللاعب وتواجد لفترة طويلة وشارك في الكثير من المباريات".



وتابع :"رمضان استمر مع المنتخب الأوليمبي في جميع المعسكرات السابقة واستفدنا منه كثيرا ولكن اللاعب ليس ملكا لنفسه".



وواصل :"أسمع كثيرا بأن النادي الأهلي يسعى لضم اللاعب بشكل نهائي،



وأشار :"إذا اختار رمضان صبحي استكمال مشواره الاحترافي سنتعامل على أسس الأجندة الدولية".



وأتم حديثه :"رمضان قائد المنتخب الأوليمبي ويعد واحدا من أعضاء الجهاز الفني والعلاقة رائعة معه للغاية".