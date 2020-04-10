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مجزرة جماعية.. مانشستر يونايتد يقرر التخلص من 5 لاعبين

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:54 م
مانشستر يوناتيد
مانشستر يوناتيد
حسام مجدي

قرر نادي مانشستر يونايتد بقيادة مدربه سولشاير التخلص من مجموعة من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" الإنجليزية أن أولي جونار سولشاير مدرب اليونايتد حدد 5 لاعبين وطالب إدارة النادي ببيعهم في الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن سولشاير يرغب في بيع هؤلاء اللاعبين والاستفادة منهم ماديا لضم صفقات قوية في الصيف على رأسها جادون سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وكشفت الصحيفة أن اللاعبين الخمسة الذين طلب سولشاير رحيلهم هم جيسي لينجارد وألكسيس سانشيز وفيل جونز وأندرياس بيريرا كريس سمولينج.

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

 

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