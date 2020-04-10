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الخارجية الإماراتية تدشن حملة "الإمارات تتطوع" لمكافحة كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:45 م
وزير الخارجية الإماراتي
وزير الخارجية الإماراتي
الفجر

أعلنت صحيفة البيان الإماراتية، اليوم الجمعة، أن اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات بدولة الإمارات العربية المتحدة، عقدت اجتماعها الأول عن بعد، تحت رئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس اللجنة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وذلك في أعقاب اعتماد مجلس الوزراء لتشكيل اللجنة ومهامها.

ودشن الشيخ عبدالله بن زايد، خلال الاجتماع حملة "الإمارات تتطوع" لتوحيد الأنشطة التطوعية على مستوى الدولة، مرحباً في بداية الاجتماع بأعضاء اللجنة، مؤكدا على ضرورة تعزيز وتضافر جهود الجميع في ظل أهمية المرحلة الحالية الاستثنائية، التي يمر بها العالم ودولة الإمارات خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال: إن "دولة الإمارات وطن الجميع من مواطنين ومقيمين ونحن قادرون على التصدي لأية تحديات تواجهنا بالتلاحم والتعاون"، مؤكداً على "أننا نحرص وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية في المرحلة الحالية على توثيق تجربتنا الوطنية، وسيذكر التاريخ الدور الاستثنائي للجهات المختلفة والعاملين بها والمتطوعين وما قدموه من تضحيات وجهود لتخطي الظروف الراهنة".

وأضاف "نحن اليوم أقوى بتكاتفنا، وتعاون شعبنا، وتآزر كل المقيمين معنا في استمرارية الأعمال والتحلي بالمسؤولية للحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة القاطنين فيه".

واستعرضت أجندة الاجتماع المهام والمسؤوليات المعتمدة للجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات وتطورات الأوضاع ودعم جهود العاملين في مختلف الجهات، وتكاتف الأدوار وتكاملها تحت قيادة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومتابعة احتياجات ومتطلبات توفير الحماية والسلامة للجميع.

كما لفت إلى ضرورة تطوير إطار واضح ومتسق لتنظيم التطوع في الدولة وكذلك تطوير منصة "متطوعين إمارات" لتكون منصة مرنة تستوعب كافة احتياجات المجتمع في القطاع التطوعي بالدولة، مؤكداً على أهمية حملة "الإمارات للتطوع" التي تسهم في تبني ودعم المتطوعين على مستوى الدولة.

وأشار إلى أهمية متابعة ورصد آراء الجمهور وفتح قنوات التواصل مع جميع فئات المجتمع بما يدعم رؤية القيادة والعمل كذلك كفريق واحد لدعم أولويات الحكومة في المرحلة الحالية.

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