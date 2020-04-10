إمارة الحدود الشمالية تحذر من الانسياق خلف الشائعات

حذرت إمارة منطقة الحدود الشمالية، من الانسياق خلف الشائعات ونشر الذعر في المجتمع، مشددة على ضرورة التواصل مع الأرقام المخصصة لوزارة الصحة للاستفسار فيما يخص فيروس كورونا المستجد.





وأكدت الإمارة، أهمية المهنية الإعلامية والمصداقية في الطرح وعدم التسرع في نشر الأخبار دون التأكد من المعلومة مع ضرورة الحصول على المعلومة الدقيقة.



