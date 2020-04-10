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إمارة الحدود الشمالية تحذر من الانسياق خلف الشائعات
الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:54 م
الفجر السعودي
حذرت إمارة منطقة الحدود الشمالية، من الانسياق خلف الشائعات ونشر الذعر في المجتمع، مشددة على ضرورة التواصل مع الأرقام المخصصة لوزارة الصحة للاستفسار فيما يخص فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الإمارة، أهمية المهنية الإعلامية والمصداقية في الطرح وعدم التسرع في نشر الأخبار دون التأكد من المعلومة مع ضرورة الحصول على المعلومة الدقيقة.
ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 364 إصابة جديدة بكورونا؛ ليصل الإجمالى إلى 3651 إصابة، و651 متعافى من الوباء و47 حالة وفاة.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، عدم تسجيل أى حالات إصابة بين العالقين السعوديين القادمين من مملكة البحرين، وهناك إجراءات مشددة فى المطارات للكشف عن الحالات و للوقاية من انتشار الإصابة.
وكانت وزارة الصحة السعودية قد شددت على ضرورة التباعد الاجتماعى للحد من انتشار هذا الوباء، وأن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) تُعد من أهم الإجراءات التي من شأنها التقليل من عدد الإصابات، مؤكدة أن بقاء الناس في منازلهم فيه حماية للمجتمع من انتشار الفيروس.
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