Advertisements

أحمد عمر هاشم يبشر ذوي المتوفين بكورونا: موتاكم في الجنة

السبت 11/أبريل/2020 - 12:19 ص
أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم
هدى عبدالرازق
وجه الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، رسالة إلى أسر ضحايا فروس كورونا، قائلا: "اعلموا أن الله تقبل موتاكم، وعفا عنهم، وغفر لهم، وكونوا من الصبرين".

وأشار "هاشم"، خلال لقاء خاص عبر سكايب ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الموت في مثل هذه المواقف، كانتشار الطاعون، أو الغرق، فإن المتوفى يكون شهيد، مضيفا: "أيقنوا أن موتاكم في الجنة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

وأضاف أن الوزارة سجلت 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفيات العزل مستشفى عزل بوابة الفجر المصابين بفيروس كورونا الفيروس كورونا الفجر

أخبار تهمك

الأهلي يفاوض دبابة نيجيرية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

3 عروض مغرية لنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

منذ حوالي 4 ساعات

صفقتان من نار.. الأهلي يوافق على ضم الثنائي

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: كارتيرون يفاجئ الجميع بشأن ضم نجمي الأهلي.. تصريحات نارية من مرتضى منصور.. حقيقة الصفقات الـ8 للزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أحمد فتحي يفتح الباب من جديد أمام استمراره مع الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

اتحاد الكرة يفاجئ الأهلي بشأن إلغاء الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن ضم ثنائي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: 17 حالة وفاة و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. فايلر يقرر التخلص من 5 لاعبين في الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

بأوامر فايلر.. الأهلي يعيد الثنائي المعار

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ حوالي 13 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا

"القومي للبحوث" يكشف موعد توفر علاج لـ الكورونا

عاجل.. "الصحة" تعلن عددا جديدا من مصابي ووفيات "كورونا" (بيان مهم)

عاجل.. الصحة: تسجيل 41 حالة إيجابية بفيروس كورونا..و6 وفيات

إصابة 15 طبيبا وممرضا في معهد الأورام بكورونا.. وإغلاقه للتعقيم

عاجل.."البنك الدولي" يتوقع كارثة اقتصادية بسبب فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:41 م

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

08:57 م

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

01:45 م

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن ضم ثنائي الأهلي

09:27 م

صفقتان من نار.. الأهلي يوافق على ضم الثنائي

05:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر