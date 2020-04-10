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السلطات العراقية تفتح الأجواء لإعادة مواطنيها العالقين خارج البلاد

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:55 م
طائرة عراقية - أرشيفية
طائرة عراقية - أرشيفية

أعلن مدير سلطة الطيران المدني العراقي دريد يحيى، مساء اليوم الجمعة، عن إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة العراقيين العالقين في الخارج إلى البلاد.

وقال يحيى: إن "هناك جهود وأعمال تبذل من أجل تهيئة المستلزمات الأساسية لعودة العراقيين في الخارج وفق توقيتات محددة، وذلك من خلال تنسيق أدوار العمل مع الجهات المعنية سيما مع وزارتي الصحة والخارجية، وكذلك مع وزارة النقل لغرض تهيئة أعداد وجداول الرحلات الجوية لهم".

وتابع: أن العراقيين العائدين سيخضعون لإجراءات الفحوصات الطبية والحجر الصحي اللازمة لهم لغرض التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" من قبل اللجان المختصة لوزارة الصحة المتواجدة في جميع المطارات العراقية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 1,660 مليون إصابة، بينهم 100 ألف حالة وفاة، ونحو 370 ألف حالة شفاء.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى أواخر فبراير، فإن مرض "كوفيد - 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 480 ألفًا في الولايات المتحدة الأمريكية و157 ألفًا في إسبانيا ونحو 147 ألفًا في إيطاليا، إلى جانب الآلاف في أكثر من 200 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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