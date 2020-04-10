السلطات العراقية تفتح الأجواء لإعادة مواطنيها العالقين خارج البلاد





أعلن مدير سلطة الطيران المدني العراقي دريد يحيى ، مساء اليوم الجمعة، عن إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة العراقيين العالقين في الخارج إلى البلاد.





وقال يحيى: إن "هناك جهود وأعمال تبذل من أجل تهيئة المستلزمات الأساسية لعودة العراقيين في الخارج وفق توقيتات محددة، وذلك من خلال تنسيق أدوار العمل مع الجهات المعنية سيما مع وزارتي الصحة والخارجية، وكذلك مع وزارة النقل لغرض تهيئة أعداد وجداول الرحلات الجوية لهم".





وتابع: أن العراقيين العائدين سيخضعون لإجراءات الفحوصات الطبية والحجر الصحي اللازمة لهم لغرض التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" من قبل اللجان المختصة لوزارة الصحة المتواجدة في جميع المطارات العراقية.



