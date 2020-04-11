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إنجي المقدم تهنئ صبا مبارك بعيد ميلادها

السبت 11/أبريل/2020 - 12:43 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

حرصت الفنانة إنچي المقدم، علي تهنئة النجمة صبا مبارك، بعيد ميلادها وذلك بنشر صورة تجمعهما عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والڤيديوهات العالمي "انستجرام" .

وعلقت إنچي، قائلة: "أسعد عيد ميلاد سعيد، اتمني أن تبقي دائمًا بأمان وسعيدة وناجحة مع أسرتك وأحبابك".

ونالت الصورة إعجاب الكثير وردت صبا عليها قائلة: "شكراً يا إنچي.. بحبك جداً".

جدير بالذكر أن الفنانة إنجى المقدم تقوم حاليًا بتصوير مشاهدها في مسلسل "لعبة النسيان"،وتجسد خلال أحداث العمل دور طبيبة نفسية" تُدعى "بهيرة"، تعالج بطلة العمل" دينا الشربيني "نفسيًا، لاسيما أنها تتعرض لحادث خطير، يضطرها للذهاب إلى الطبيب النفسي.

مسلسل" لعبة النسيان"بطولة دينا الشربيني،إنجي المقدم، رجاء الجداوي،سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هانى خليفة، والمسلسل من المقرر عرضه فى السباق الرمضاني المقبل.


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