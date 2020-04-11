الأهلي يُقرر نجمه المُعار









تواصل سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي مع أكرم توفيق نجم الفريق المعار إلى الجونة في الأيام القليلة الماضية من أجل الاطمئنان عليه والاستفسار منه عن العروض التي تلقاها مؤخرًا.





وتنوي إدارة الأهلي عودة أكرم توفيق إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل بعد أن قدم آداءً رائعًا مع كلا من الجونة في بطولة الدوري والمنتخب الأوليمبي الذي توج ببطولة أمم أفريقيا للشباب والتي أهلتهم لأولمبياد طوكيو في العام المقبل.





ويمتلك أن أكرم توفيق يمتلك عروضًا من الدوري المصري بالإضافة إلى رغبة الجونة في شراء عقده من الأهلي وذلك عقب نهاية فترة إعارته.





وذكرت التقارير الصحفية أنه من المنتظر أن يحسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي موقف اللاعبين المعارين أثناء جلسة مع محمود الخطيب رئيس المارد الأحمر في الفترة المقبلة.



