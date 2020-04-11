إعلامي: "تميم" هرب وترك 30 ألف إصابة بكورونا في قطر

عرض الإعلامي أحمد موسى، صورًا وفيديو، للعمالة الوافدة لقطر وهم في وضع إنساني صعب في ظل وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، والذين يعملون في المباني الخاصة بملاعب قطر لمونديال 2022.

وأظهر مقطع الفيديو، والذي عرض في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، تكدس العشرات من العاملين في غرف صغيرة الحجم.



وأكد الإعلامي أن التليفزيون الأول الألماني عرض هذه اللقطات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد فضيحة كبيرة للنظام القطري، مشيرا إلى أن "القناة الألمانية الأولى فضحت قطر وتميم، متسائلًا: أين حقوق الإنسان".



ووجه حديثه لتميم، قائلا: "مشغلهم عندك عبيد ولا حقوق ولا مرتبات ولم يتقاضوا رواتبهم منذ شهرين". وأشار موسى، إلى أن دويلة قطر رقم واحد في الإصابة والوفيات بسبب فيروس كورونا.



كما عرض الإعلامي أحمد موسى، عددًا من الرسائل العاجلة على الهواء مباشرة خاصة بمكان تواجد تميم بن حمد أمير قطر، وعدد المصابين بفيروس كورونا هناك، موضحا أنه حسب الرسائل الواردة من الدوحة أن تميم هرب من قطر ويقيم فى إحدى الجزر البريطانية، ذلك بعد تفشي وباء كورونا.



ولفت إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا -حسب الرسائل- وصل لـ 30 ألف حالة منها إصابات ضمن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فيما أعلنت الدوحة عن إصابة 3 الاف فقط.

وأوضح موسى، أن الجزيرة المتواجد فيها تميم إحدى الجزر المتخصصة فى عمليات غسيل الأموال.



