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إعلامي: "تميم" هرب وترك 30 ألف إصابة بكورونا في قطر
السبت 11/أبريل/2020 - 03:20 ص
داليا الحسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، صورًا وفيديو، للعمالة الوافدة لقطر وهم في وضع إنساني صعب في ظل وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، والذين يعملون في المباني الخاصة بملاعب قطر لمونديال 2022.
وأظهر مقطع الفيديو، والذي عرض في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، تكدس العشرات من العاملين في غرف صغيرة الحجم.
وأكد الإعلامي أن التليفزيون الأول الألماني عرض هذه اللقطات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد فضيحة كبيرة للنظام القطري، مشيرا إلى أن "القناة الألمانية الأولى فضحت قطر وتميم، متسائلًا: أين حقوق الإنسان".
ووجه حديثه لتميم، قائلا: "مشغلهم عندك عبيد ولا حقوق ولا مرتبات ولم يتقاضوا رواتبهم منذ شهرين".
وأشار موسى، إلى أن دويلة قطر رقم واحد في الإصابة والوفيات بسبب فيروس كورونا.
كما عرض الإعلامي أحمد موسى، عددًا من الرسائل العاجلة على الهواء مباشرة خاصة بمكان تواجد تميم بن حمد أمير قطر، وعدد المصابين بفيروس كورونا هناك، موضحا أنه حسب الرسائل الواردة من الدوحة أن تميم هرب من قطر ويقيم فى إحدى الجزر البريطانية، ذلك بعد تفشي وباء كورونا.
ولفت إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا -حسب الرسائل- وصل لـ 30 ألف حالة منها إصابات ضمن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فيما أعلنت الدوحة عن إصابة 3 الاف فقط.
وأوضح موسى، أن الجزيرة المتواجد فيها تميم إحدى الجزر المتخصصة فى عمليات غسيل الأموال.
وظهر فيروس كورونا لأول مرة في منطقة ووهان بالصين، وانتقل بعدها إلى غالبية دول العالم.
وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.
وأضاف أن الوزارة سجلت 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.
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