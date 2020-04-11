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"الأوقاف" تكشف عن تفاصيل إنتاج قناع وجه كامل لمواجهة كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 04:15 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أمنية فوزي
كشف الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن تفاصيل قرار وزارة الأوقاف الخاص بإنشاء قناع وجه لمواجهة كورونا بـ50 جنيه، قائلًا: "هذا القرار جاء للتخفيف على الأطباء ومن لهم احتكاك مباشر مع المرضى".

وأوضح "طايع"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "48 ساعة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن القناع واق ويحمي من الرذاذ أثناء العطس.

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة صنعت هذا المنتج بسعر بسيط وميسر للجميع، نوعًَا من المشاركة الإيجابية لمواجهة أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه متوفر في شركة المحمودية بشارع مراد، ولها أفرع بجميع المحافظات، مؤكدًا أن المنتج حصل على تراخيص من وزارة الصحة.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

وأضاف أن الوزارة سجلت 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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