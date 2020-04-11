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أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 11-4-2020 بجميع البنوك

السبت 11/أبريل/2020 - 12:04 ص
أسعار الدولار اليوم السبت 11-4-2020
أسعار الدولار اليوم السبت 11-4-2020
الفجر الاقتصادي
حققت أسعار الدولار مقابل الجنيه في جميع البنوك بداية تعاملات اليوم السبت الصباحية 11-4-2020، استقرار، مع قيام البنك المركزي بتخاذ كافة الاجراءات لدعم العملة المحلية مقابل الدولار.

اسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 11-4-2020:





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البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.691

15.8181

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك مصر

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.70

15.80

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك بلوم

15.70

15.80

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.71

15.80

سعر الدولار في بنك SAIB

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك HSBC

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف العربي

15.70

15.80

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك عودة

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك المشرق

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك 

كريدي أجريكول

15.70

15.80

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