طالع اسعار البنزين الجديدة في مصر بدءا من اليوم السبت 11-4-2020 وفقا لأسعار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

اسعار البنزين الجديدة في مصر، لقد قامت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بالاعلان عن تلك الأسعار الجديدة للبنزين وذلك بعد أن تم خفضها بشكل رسمي وفقا لذلك البيان الصادر من وزارة البترول والذي يتضمن أنة بعد ان تم الانتهاء من اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تهتم بمراجعة تلك الأسعار الخاصة ببيع المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي حتي تطبيق المعادلة السعرية التي سوف يتم الاعلان عنها بعد الانتهاء من ذلك الاجتماع، ومما لا شك فيه أنه في خلال تلك الفترة الاخيرة كان قد تعرض البنزين للانخفاض الطلب علية وذلك بعد أن بدأت الدولة تفرض حظر التجوال منعا لأنتشار فيروس كورونا في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.









لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية





لقد قامت اللجنة في خلال اجتماعها المحدد لمراجعة الأسعار وذلك حتي تتمكن من الاعلان عن الاسعار الجديدة المتبعة وذلك بعد أنخفاض الطلب على البنزين نظرا لما تتعرض لها البلاد، ودراسة الاحوال وبشكل خاص في تلك الظروف التي تمر بها أسواق النفط العالمية ودراسة الاوضاع الاقتصادية أيضا سواء كانت العالمية أو المحلية نتيجة لما تتعرض له معظم البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ونظرا للتوقع بأن الاستمرار في الانخفاض الحاد في تلك الأسعار العالمية الخاصة بسعر النفط فقط تقرر أن يتم تجنيب جزء من ذلك الوفر المحقق من خفض التكلفة للبنزين حتي يتمكن من مواجهه ما سيحدث من ارتفاع شددي في التكلفة في خلال تلك الفترة القادمة.









أسعار البنزين الجديدة بدءا من يوم السبت الموافق 11 ابريل





لقد تقرر تعديل أسعار البنزين للمستهلك كما يلي:-





سعر البنزين فئة 95 بسعر 8.50 جنية للتر الواحد.





سعر البنزين فئة 92 بسعر 7.50 جنية للتر الواحد.



