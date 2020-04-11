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عصام الحضري لـ"أبلة فاهيتا": أحب كريستيانو رونالدو أكثر من ميسي

السبت 11/أبريل/2020 - 12:56 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

كشف كابتن عصام الحضرى، حارس مرمى المنتخب الوطنى والأهلي والزمالك السابق، عن أقرب أصدقائه فى مجال كرة القدم، حيث قال إن أقرب أصدقائه عماد متعب، محمد زيدان، عمرو زكى، أحمد المحمدى.

وتحدث عصام الحضري أثناء استضافته في برنامج "أبلة فاهيتا"، الذي يذاع على قناة Cbc الفضائية عن بعض الأشياء المتعلقة بشخصيته، قائلاً: "بحب اللون الأحمر وأنا برج الجدى وطموح وعندى إصرار وأحب كريستيانو رونالدو أكثر من ميسى ولا أفضل أكل البامية، كما أكره أطباء الأسنان والعظام".

واستكمل حديثه: "أمشى فى حياتى بمقولة (اللي يصعب عليك يفقرك) وأول هدية منحتها لزوجتى كانت خاتم، وهى منحتنى دبدوب، وعائلتى بأكملها أهلاوية فيما عدا شدوى، لتصبح النتيجة 6 / 1 للأهلى داخل المنزل، وكنت أشعر بالأمان عندما يتواجد وائل جمعة أمامي فى الدفاع".

كانت أبلة فاهيتا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من خلال برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏

كانت قناة E ON قد طرحت برومو البرنامج مؤخرا، موضحة أنه سيبث يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.


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