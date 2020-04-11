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أسعار الذهب اليوم السبت 11-4-2020 بعد ارتفاع مفاجئ في سعر الجرام

السبت 11/أبريل/2020 - 12:16 ص
اسعار الذهب اليوم السبت 11-4-2020
اسعار الذهب اليوم السبت 11-4-2020
الفجر الاقتصادي

حققت اسعار الذهب في السوق المحلية بمصر استقرار، عقب ارتفاعات قوية شهدتها متأثرة بصعود السعر العالمي.

وكانت أسعار اذلهب المحلية في مصر صعدت بقيمة 10 جنيه للجرام خلال تعاملات الأمس الجمعة بعد صعود سعر الذهب العالمي.


أسعار الذهب المحلية اليوم السبت 11-11-2020:

سعر جرام الذهب عيار 21  732 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 830 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18  635 جنيها.

سعر الجنيه الذهب سجل 5855 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1690 دولارًا.


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