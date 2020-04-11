Advertisements
تفاصيل تعافي أسرة كاملة من كورونا.. و"الأب" يوجه رسالة للسيسي
السبت 11/أبريل/2020 - 02:49 ص
أمنية فوزي
كشف "هلال"، الأب المتعافي من فيروس كورونا، تفاصيل إصابة عائلته بفيروس كورونا وشفائها، قائلًا: "الحمد لله، ونشكر الله، كل إللي ييجي من ربنا خير"، موضحًا أنه رافق مجموعات سياحية وعندما عاد إلى منزله بدأ يشعر بأعراض فيروس كورونا.
وأضاف "هلال"، خلال لقاء خاص، عبر الإنترنت، مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنه تعاطى بعض الأدوية ولكن لم تأتي بنتيجة، وبعدها توجه إلى مستشفى العباسية، وأجروا تحليل صورة دم، وبعدها أشعة، ثم أجروا له المسحة، وجاءت النتيجة إيجابية.
وتابع، أن مستشفى العباسية تواصلت معه ليلًا بأن يجهز نفسه حتى يدخل مستشفى العزل، مستكملًا: "جم أخدوني بسيارة الإسعاف، وبعدها عملوا التحليل لمراتي وأختي وأخويا وأولادي، واتضح أن حالة ابنته وزوجته سلبية".
واستطرد: "بنتي وزوجتي لم تظهر عليهم الأعراض وكأنهم كانوا في سياحة، وبنتي أول واحدة خرجت من العزل، وبعد خروجنا عقمنا البيت ولم نشعر بأي أعراض أخرى".
ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الرئيس السيسي يستاهل مننا كل الانحناء والتقدير".
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.
وأضاف أن الوزارة سجلت 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا