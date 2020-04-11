تفاصيل تعافي أسرة كاملة من كورونا.. و"الأب" يوجه رسالة للسيسي

كشف "هلال"، الأب المتعافي من فيروس كورونا، تفاصيل إصابة عائلته بفيروس كورونا وشفائها، قائلًا: "الحمد لله، ونشكر الله، كل إللي ييجي من ربنا خير"، موضحًا أنه رافق مجموعات سياحية وعندما عاد إلى منزله بدأ يشعر بأعراض فيروس كورونا.





وأضاف "هلال"، خلال لقاء خاص، عبر الإنترنت، مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنه تعاطى بعض الأدوية ولكن لم تأتي بنتيجة، وبعدها توجه إلى مستشفى العباسية، وأجروا تحليل صورة دم، وبعدها أشعة، ثم أجروا له المسحة، وجاءت النتيجة إيجابية.





وتابع، أن مستشفى العباسية تواصلت معه ليلًا بأن يجهز نفسه حتى يدخل مستشفى العزل، مستكملًا: "جم أخدوني بسيارة الإسعاف، وبعدها عملوا التحليل لمراتي وأختي وأخويا وأولادي، واتضح أن حالة ابنته وزوجته سلبية".





واستطرد: "بنتي وزوجتي لم تظهر عليهم الأعراض وكأنهم كانوا في سياحة، وبنتي أول واحدة خرجت من العزل، وبعد خروجنا عقمنا البيت ولم نشعر بأي أعراض أخرى".





ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الرئيس السيسي يستاهل مننا كل الانحناء والتقدير".



