Advertisements

تفاصيل تعافي أسرة كاملة من كورونا.. و"الأب" يوجه رسالة للسيسي

السبت 11/أبريل/2020 - 02:49 ص
الأسرة المتعافية
الأسرة المتعافية
أمنية فوزي
كشف "هلال"، الأب المتعافي من فيروس كورونا، تفاصيل إصابة عائلته بفيروس كورونا وشفائها، قائلًا: "الحمد لله، ونشكر الله، كل إللي ييجي من ربنا خير"، موضحًا أنه رافق مجموعات سياحية وعندما عاد إلى منزله بدأ يشعر بأعراض فيروس كورونا.

وأضاف "هلال"، خلال لقاء خاص، عبر الإنترنت، مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنه تعاطى بعض الأدوية ولكن لم تأتي بنتيجة، وبعدها توجه إلى مستشفى العباسية، وأجروا تحليل صورة دم، وبعدها أشعة، ثم أجروا له المسحة، وجاءت النتيجة إيجابية.

وتابع، أن مستشفى العباسية تواصلت معه ليلًا بأن يجهز نفسه حتى يدخل مستشفى العزل، مستكملًا: "جم أخدوني بسيارة الإسعاف، وبعدها عملوا التحليل لمراتي وأختي وأخويا وأولادي، واتضح أن حالة ابنته وزوجته سلبية".

واستطرد: "بنتي وزوجتي لم تظهر عليهم الأعراض وكأنهم كانوا في سياحة، وبنتي أول واحدة خرجت من العزل، وبعد خروجنا عقمنا البيت ولم نشعر بأي أعراض أخرى".

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الرئيس السيسي يستاهل مننا كل الانحناء والتقدير".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

وأضاف أن الوزارة سجلت 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفيات العزل مستشفى عزل بوابة الفجر المصابين بفيروس كورونا الفيروس كورونا الفجر الإصابة بفيروس كورونا

أخبار تهمك

مرتضي منصور يهدد الأهلي.. فهل تحدث الخيانة؟

منذ حوالي 9 ساعات

دفاعا عن الجيش.. عمرو أديب: "مش سامع عيل بينتقد أعماله"

منذ ساعة الا ربع

اتحاد الكرة يفاجئ الأهلي بشأن إلغاء الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن ضم ثنائي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل و رسمياً.. الاتحاد الإفريقي يعلن تأجيل دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى

منذ ساعتين و 33 دقيقة

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ حوالي 16 ساعة

3 عروض مغرية لنجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل منى زكي لإصابة مساعدتها بـ"كورونا"

منذ ساعة و نصف

إعلامي: "تميم" هرب وترك 30 ألف إصابة بكورونا في قطر

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. فايلر يقرر التخلص من 5 لاعبين في الصيف

منذ حوالي 9 ساعات

صفقتان من نار.. الأهلي يوافق على ضم الثنائي

منذ حوالي 10 ساعة

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ يوم

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"الأطباء" تتبرع بـ5 أجهزة تنفس صناعي لوزارة الصحة

الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع وفيات كورونا في العالم كثيرا

ارتفاع حالات الشفاء.. "الصحة" تزف خبرا سارا بشأن كورونا.. وتُعلن عدد الإصابات الجديدة

الطبيب المتعافى من فيروس كورونا يوجه رسالة للمواطنين

طبيب صدرية يكشف كارثة بشأن قلة حالات الإصابة بكورونا بأفريقيا

عاجل.. الصحة: تسجيل 41 حالة إيجابية بفيروس كورونا..و6 وفيات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:18 ص

عاجل و رسمياً.. الاتحاد الإفريقي يعلن تأجيل دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

08:41 م

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

08:57 م

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

01:45 م

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل منى زكي لإصابة مساعدتها بـ"كورونا"

02:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر