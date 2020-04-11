في أول ظهور له.. أسامة كمال: "متصدقوش الصين أوي"

قال الإعلامي أسامة كمال، إن رجوعه للتليفزيون ليس في المستقبل المنظور، ولهذا قرر أن يطل على مشاهديه عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليتحدث مع الجمهور في ظل انتشار فيروس كورونا.





وأشار "كمال"، خلال برنامج "مع أسامة كمال" عبر موقع "اليوتيوب"، مساء الجمعة، إلى أن البعض يتعامل مع فيروس كورونا على أنه مجرد أرقام لحالات وفاة وإصابة، ولكن عندما يصاب أو يتوفى شخص قريب منك، فإن الوضع سيختلف تماما، مستدلا بما شعره بعد وفاه صديقه رجل الأعمال منصور الجمال متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





وأضاف أن دول العالم مختلفة في طريقة تعاملها مع فيروس كورونا، معقبا: "متصدقوش الصين أوي لما تقول أنها فتحت تاني بعد كورونا"، مشيرا إلى أنها تتخذ إجراءات صارمة حتى الآن.



