صورة نادرة لرانيا محمود ياسين مع والدتها شهيرة





تحرص الفنانة رانيا محمود ياسين، على التفاعل الدائم مع محبيها وذلك بنشر صور من حياتها اليومية والفنية.واستعادت الفنانة رانيا ياسين، ذكريات طفولتها وذلك بنشر مجموعة من الصور لها ولوالدها الفنان القدير محمود ياسين، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام".لاقت الصور إعجاب الكثير وتعددت تعليقات الجمهور يتغزلون بها ومن أبرز التعليقات ملكة منذ الصغر.يشار إلى أن رانيا محمود ياسين انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل "فلانتينو" الذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم."فلانتينو"تدور أحداثه حول نور عبد المجيد، الشهير بـ'فلانتينو' الذى يملك مدارس دولية هو وزوجته، وتدور بينهما بعض الخلافات نتيجة علاقاته النسائية المتعددة.والمسلسل من بطولة "عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، محمد الكيلاني، محمود الميرغني، أحمد فريد، وآخرون"، ومن إخراج رامي إمام.يذكر أن آخر أعمال رانيا محمود ياسين، مسلسل "نصيبي وقسمتك الجزء الثالث"، في حكاية "ما يطلبه المستمعون"، وشارك في بطولتها الفنانة نيرمين الفقي وإيهاب فهمي، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين.