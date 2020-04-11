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مصطفى شعبان: "أوقفو التنمر بإذن الله هانعدي"

السبت 11/أبريل/2020 - 01:25 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق

عبر الفنان مصطفى شعبان، عنده  رفضه للتنمر على مصابي كورونا، عبر حسابة الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، 

وعلق على الصورة قائلًا: "أوقفو التنمر إنشاء الله هتعدي"، فيما تبادل معه التعليقات حيث قالوا "شدة وتزول"، "التنمر قلة أدب"، "ربنا يكشف الغمة"، "ربنا يعديها علي خير"

يذكر أن صطفى شعبان، خرج بشكل رسمي من المنافسة الرمضانية هذا العام بعد تأجيل مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذة عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس، ويكتب له السيناريو والحوار مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، رغم البدء في عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين وانضمام كلًا من ريهام عبد الغفور وحسين فهمي وسمر مرسى.

ويغيب مصطفى شعبان عن الدراما رمضان المقبل للمرة الأولى منذ 8 سنوات، حيث يعد شعبان أبرز النجوم الذين يتواجدون فى الدراما الرمضانية بشكل سنوي، وقدم في السنوات الماضية مسلسلات "أبو جبل" عام 2019، و"أيوب" عام 2018 مع المخرج أحمد صالح، و"اللهم إني صائم" عام 2017 إخراج أكرم فريد.

إضافة إلى مسلسلات "أبو البنات" عام 2016 إخراج رؤوف عبد العزيز، و"مولانا العاشق" عام 2015 إخراج عثمان أبو لبن، و"دكتور أمراض نساء" عام 2014 إخراج محمد النقلى، و"مزاج الخير" عام 2013، و"الزوجة الرابعة" عام 2012 إخراج مجدى الهوارى.

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