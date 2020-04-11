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ماني يتحدث عن وفاة والده وصعوبة بدايته مع كرة القدم

السبت 11/أبريل/2020 - 12:42 ص
ماني وكلوب
ماني وكلوب
علي ماهر حلمي


تحدث اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني في تصريحات صحفية عن وفاة والده وصعوبة بدايته مع كرة القدم حتي الوصول القمة.


قال ماني:"كان والدي إمامًا، وتتجمع العائلة كل عام في ذكرى وفاته لتلاوة القرآن فشلت في إقناع عائلتي للسماح لي بالتخلي عن تعليمي حتى اتمكن من متابعة طموحي في أن اصبح لاعب كرة قدم محترف بعدها هربت من المنزل في سن الـ15 بمساعدة صديق الطفولة لوك جيبون، كان الأمر صعبًا لأنني لم يكن لدي أي شخص خلفي يدفعني لتحقيق حلمي. لكنني لم أتوقف أبداً عن الحلم لقد كان تصرفًا شجاعًا حقًا أن أترك عائلتي في القرية وأذهب إلى داكار لكنني كنت أعلم أنني يمكن أن أكون ناجحًا. بعد ذلك، بدأت عائلتي تأخذ الأمر على محمل الجد وعرفوا أنني لا أريد أن أفعل أي شيء آخر. كانوا يعلمون أنه ليس لديهم خيار، لذلك ساعدوني".


وأضاف ساديو:"كنت في السابعة من عمري أثناء وفاة والدي كنا على وشك بدأ اللعب في الملعب وعندها اقترب مني ابن عمي وقال ساديو والدك تُوُفّي لم أستطع فهم ذلك حقًا ‏قبل وفاته، كان يعاني من المرض لأسابيع. جلبنا له بعض الأدوية التقليدية وأبقته مستقرًا 3 أشهر عاد المرض لكن هذه المرة لم يكفي الدواء ولأنه لم يكن هناك مستشفى في بامبالي، كان عليهم أخذه إلى القرية المجاورة لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم إنقاذ حياته. لكن الأمر لم يسر كذلك عندما كنت صغيرًا، كان والدي دائمًا يقول انه فخورًا بي كان رجلاً ذا قلب كبير. عندما تُوُفّي، كان لذلك تأثير كبير عليّ وعلى بقية أفراد عائلتي. قلت لنفسي عليّ الآن أن أبذل قصارى جهدي لمساعدة أمي هذا أمر صعب التعامل معه عندما تكون صغيرًا".


واختتم لاعب ليفربول تصريحاته قائلا:"أريد أن أُظهر للناس أنهم يستطيعون تحقيق أي شيء يريدون تحقيقه إذا كانوا مستعدين للسعي في تحقيق أحلامهم و مستعدين للإجتهاد أنا فخور بذلك لقد صُنعت في السنغال".

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