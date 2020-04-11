يسرا تروج لمسلسلها "خيانة عهد" المرتقب في سباق رمضان 2020

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نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت يسرا في هذه الصورة تروج لمسلسلها الرمضاني "خيانة عهد"، وكتبت قائلة: "من اول يوم تصوير لمسلسل خيانة عهد مع المخرج سامح عبد العزيز والمؤلف احمد عادل رمضان 2020".



وعلق احد المتابعين عليها قائلا: "بالتوفيق يارب يا فنانة منتظرين بشدة اعمالك الرائعة"



يذكر ان اخر اعمال "يسرا" في مسلسل "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيدًا عن شهر رمضان، وشارك في بطولته نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتي، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.