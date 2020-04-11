تحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

قال تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية: إن الرفع السريع للحظر يؤدي إلى عواقب وخيمة، ويجب رفع حظر التجوال بشكل تدريجي، مشددًا على أنه يجب على المجتماعت أن تكون على علم تام بالمرحلة الانتقالية لإنهاء الوباء العالمي.





وأضاف "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، أنه يجب على كل الدول أن تقوم بالسيطرة على الانتشار، ويجب على الخدمات الطبية أن تكون متاحة، وتطبيق الإجراءات الوقائية في كافة المناطق المهمة للمواطنين، والتحكم في مخاطر الاستيراد.





وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أن هدفهم الرئيسي هو السيطرة على انتشار الفيروس وإتاحة الخدمات الطبية، معربًا عن قلقهم من تزايد إصابات العاملين في قطاع الصحة.





وتابع أنه "عندما يكون قطاع الصحة في خطر فنكون جميعًا في خطر"، وأن 10% من العاملين بقطاعات الصحة مصابين بفيروس كورونا في بعض البلدان، وأن منظمة الصحة العالمية أطلقت 3 أدوات لحماية العاملين في قطاعات الصحة.





وأشار إلى أن برنامج الغذاء العالمي، سينشر 700 طائرة لنقل المدربين والفنيين بتكلفة 280 مليون دولار، متابعًا "ندعو الدول المانحة بدعم برنامج الغذاء، ومبادرات الحماية من كورونا".





وأردف أننا "نحتاج إلى 100 مليون قناع وقفاز، و20 مليون شخص سوف يستفيدون منها، نحن الآن في مرحة الذعر لأن هناك مرض خطير فتاك ينتشر، وهناك حالة رعب وحذر ومخاوف من فيروس كورونا على مستوى العالم".





ونوه بأن التشخيص المبكر يساهم في سرعة السيطرة على فيروس كورونا، وبأن الأنظمة الصحية الضعيفة تعاني من انتشار الفيروس، متابعًا "لا يمكن لبلد أن تقول أنها محصنة ضد فيروس كورونا".





آخر إحصائات كورونا في مصر





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.





تسجيل 95 حالة إصابة بكورونا





وأضاف أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





إجمالي المصابين بكرورنا 1794





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



